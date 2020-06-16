صور ومواصفات الهاتف Asus ROG Phone 3 القادم تظهر في موقع TENAA

فاطمة أيت طالب - دبي - الجيل المقبل من الهاتف Asus ROG Phone ظهر للتو في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه وبعض مواصفاته التقنية الأساسية. هاتف الألعاب هذا القادم من شركة Asus سيصل مع ذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وبشكل مسبق مع نظام Android 10، ومع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.

وإلى جانب بذلك، فقد إتضح الآن كذلك أن الهاتف Asus ROG Phone 3 سيضم شاشة بحجم 6.59 إنش، وبطارية بسعة 5800mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 10. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وبالعودة إلى الشاشة، فنحن نتوقع أن تكون من نوع OLED وأن تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، على الرغم من أنه ليس هناك ما يؤكد ذلك.

يُتوقع كذلك أن يدعم الهاتف Asus ROG Phone 3 الشحن السريع بقوة 30W، وأن يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الثانية. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يضم هذا الهاتف كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.

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قبل سدل الستار على فقرة المواصفات، نود أن نشير إلى أنه تم أيضًا رصد الهاتف Asus ROG Phone 3 في منصة إختبارات الأداء AnTuTu يحقق نتيجة عالية جدًا، ويضم مواصفات تقنية أقوى تشمل 16GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية. وبالتالي، هذا يعني أن Asus ROG Phone 3 سيأتي مع خيارات متعددة على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية.

تم الإعلان عن الهاتف Asus ROG Phone 2 في شهر يوليو من العام الماضي، لذلك قد يتم الإعلان عن الهاتف Asus ROG Phone 3 في شهر يوليو المقبل، ولكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن من قبل شركة Asus.