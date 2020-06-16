زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب مدينة الغردقة وهزة أرضية خفيفة بالقاهرة الكبري

شعر سكان القاهرة الكبري، منذ قليل، بهزة أرضية خفيفة، كما سجلت الشبكة القومية للزلازل، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر شعر بها سكان عدة مدن بالبحر الأحمر ومدن الصعيد. وشعر بها سكان بعض المحافظات.
فيما أكد مركز الزلزال الذي ضرب، بقوة 5.3 ريختر وعمق 10km قبالة سواحل مدينة الغردقة قبالة سواحل تم الشعور بالزلزال في جميع مدن مصر وغرب السعودية وشمال السعودية 16/6/2020.
وفي وقت سابق تعرضت منطقة البحر المتوسط، بالقرب من مدينة مطروح اليوم الثلاثاء، لهزة أرضية بلغت قوتها 5.4 درجة على مقياس ريختر.
وأعلنت الشبكة القومية للزلازل تسجيل زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر ف تمام الساعة 01:22 صباح الثلاثاء بعمق 10 كم ويبعد 345 كم من مدينة مطروح داخل البحر المتوسط في جزر كريت باليونان دون تسجيل أي حوادث أو خسائر.
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