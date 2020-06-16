شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه أندرويد أوتو من جوجل .. وما هى أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ظهور السيارات الذكية، بدأت العديد من شركات التكنولوجيا فى التفكير في دمج أنظمتها على هذه السيارات، وهو ما دفع شركة جوجل في النهاية للكشف عن منصة "أندرويد أوتو" والتى تستهدف السيارات الذكية لتجعل من السهل ربط الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم بسيارته.

نظام أندرويد أوتو:

هو عبارة عن تطبيق موبايل تم تطويره بواسطة جوجل لعكس الميزات من جهاز اندرويد، مثل الهاتف الذكي، إلى المعلومات المتوافقة مع لوحة القيادة ووحدة الترفيه في السيارة، وبمجرد إقران جهاز أندرويد بالوحدة الرئيسية، يعكس النظام التطبيقات المؤهلة من الجهاز إلى شاشة السيارة، مع واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام.

Advertisements

أبرز مميزاته

تتضمن التطبيقات المدعومة رسم خرائط / ملاحة GPS وتشغيل الموسيقى والرسائل القصيرة والهاتف وبحث الويب، ويدعم النظام كلاً من الشاشات التي تعمل باللمس ووحدات الرأس التي يتم التحكم فيها بالأزرار، على الرغم من تشجيع التشغيل بدون استخدام اليدين من خلال الأوامر الصوتية لتقليل تشتيت القيادة.

وظائفه

استخدام الخرائط داخل السيارة، إضافة إلى عرض الساعة وتشغيل الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية، والوصول لجهات الاتصال والبلوتوث وواتس آب وفيس بوك وغيرها