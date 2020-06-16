شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تتفوق على منافسيها بعدد وحدات الهواتف المشحونة لجميع دول العالم خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت شركة هواوى لأعمال المستهلك الرائدة فى انتاج وتصنيع الهواتف الذكية التفوق على منافسيها فى العالم وذلك فى عدد شحنات الهواتف الذكية إلى جميع أنحاء العالم خلال شهر ابريل الماضى حيث قامت هواوى بشحن 69.37 مليون وحدة هاتفية بزيادة سنوية قدرها 41%. كما ارتفعت حصة شركة هواوى السوقية إلى 19% لتتخطى اقرب منافسيها التى تقدر بـ 17% من السوق العالمى وذلك من اكده الموقع العالمى، ونشر موقع "Gizmo China" تأكيدًا لنائب رئيس مركز "كونتر بونت للأبحاث السوقية" والذى صرح للموقع على تصدر هواوى لقائمة الشركات المصدرة للهواتف خلال شهر أبريل لفترة وجيزة الامر الذى جاء ذلك فى الإحصائية التى قام بها المركز.

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