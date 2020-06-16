شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كريم" تطلق Super App تطبيق متعدد الخدمات لتوفير الاحتياجات اليومية للأفراد بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ● التطبيق يغطى الخدمات اليومية المختلفة من نقل الأفراد والمنتجات والدفع الإلكتروني

● التطبيق سيشمل خدمات:

● نقل الأفراد: سيارات، ودراجات هوائية، ومركبات مختلفة

● نقل الأشياء: خدمات طلب الطعام، والاحتياجات اليومية، والصيدليات، والتوصيل

● الدفع الإلكتروني: دفع الفواتير، وشحن الهواتف، وتحويل من شخص إلى اخر

● فريق تقنى من 500 موظف عملوا على تطوير التطبيق واستثمارات بقيمة 50 مليون دولار

● التطبيق بدأ طرحه فى مارس 2020 و33 مليون عميل من المغرب إلى باكستان سيحصلون على التطبيق بنهاية يونيو 2020

أعلنت شركة كريم، منصة الإنترنت الرائدة فى الشرق الأوسط الكبير، عن إطلاقها تطبيق Super App (تطبيق متعدد الخدمات)، لتصبح كريم منصة تقنية متعددة الخدمات التكنولوجية، حيث سيضمن التطبيق خدمات أخرى بالإضافة لنقل الأفراد، وهى خدمات نقل الاشياء والمنتجات، وخدمات الدفع الإلكترونى، وذلك طبقا للخدمات المتاحة فى كل دولة.

ويتمكن عملاء كريم حول المنطقة - طبقا للخدمات المتاحة فى التطبيق فى كل دولة - من طلب رحلات عن طريق خدمات النقل التشاركى، وطلب الطعام من أكثر من 10،000 مطعم مشارك حول المنطقة، بالإضافة لطلب الضروريات اليومية من محال السوبر ماركت أو الصيدليات أو تجار آخرين، كما يستطيعوا طلب خدمات من تجار غير مشاركين على التطبيق وسيقوم أحد الكباتن بشراء السلع وتسليمها إلى أى مكان كما يمكن للعملاء الاستمتاع بخدمة الدفع الإلكترونيCareem PAY والتى يمكن من خلالها ايضا تحويل رصيد للعائلة والأصدقاء أو تقسيم الفاتورة، مما يجعل من السهل دفع جميع الخدمات بطريقة آمنة. بالإضافة إلى ذلك قامت كريم بتوسيع نطاق خدمات برنامج المكافآتCareem Rewards، حيث يستطيع عملاء كريم الان الحصول على نقاط مكافآت فى كل رحلة وطلب لأى من الخدمات المتاحة واستبدال نقاط المكافآت بخصومات على الرحلات أو الطعام أو خدمات الشركاء أو التبرع بها لمجموعة واسعة من المؤسسات الخيرية.

أما من ناحية التجار، فسيتمكن التجار أو أصحاب منافذ البيع المختلفة من عقد الشراكات مع شركة كريم، لتقديم منتجاتهم وخدماتهم لأكثر من 33 مليون عميل حول المنطقة من خلال تطبيق Super App، مما سيساهم فى توسيع نطاق أعمالهم وتحسين قدراتهم اللوجستية وتوصيل منتجاتهم المتنوعة، وكذلك استخدام خدمات الدفع الإلكترونى، لخدمة المزيد من الأفراد.

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كباتن كريم أيضًا (سواء للعربات أو الدراجات الهوائية) يستطيعوا الاستفادة من التطبيق متعدد الخدمات، حيث سيوفر لهم التطبيق فرصة الوصول لعدد أكبر من العملاء فى قطاعات مختلفة، وطلب متزايد خاصة خلال أزمة فيروس كورونا، وهو ما يعنى فرصة أكبر لمزيد من الدخل والأرباح.

وقال مدثر شيخة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة كريم، إن التوجه الأخير فى ثقافة المستهلكين للتجارة الإلكترونية يمثل فرصة عالمية وهامة، وازداد الايمان بأهميتها خاصة بعد جائحة فيروس كورونا العالمية. تطبيق Super App الذى نقدمه يدعم هذا التحول السريع من خلال الجمع بين مختلف الخدمات اليومية الأساسية للعملاء فى مكان واحد، مع استخدام نظام تسجيل دخول موحد ونظام دفع متكامل. متابعًا: "نحن نقوم بتصميم المنتجات والخدمات لتلبية الاحتياجات حتى يتمكن الأفراد من الحصول على الخدمات التى تهمهم بطريقة أسهل."

ومن جانبه، قال دارا خسروشاهى، الرئيس التنفيذى لشركة أوبر، "تطبيق Super App هو رهان كريم الأهم على منطقة الشرق الأوسط الكبير: "نحن متحمسون للإشارات الإيجابية التى نراها، حيث يتبنى الناس بشكل متزايد الخدمات الرقمية فى حياتهم اليومية ." وأضاف "أعجبت بشدة بكافة فريق عمل كريم، فقد تحركوا بسرعة خلال فترة الجائحة للابتكار وتلبية طلب المستهلكين المتغير ".



مدثر شيخة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كريم

من منظور أداء الأعمال، تتوقع كريم أن تشهد زيادة فى نسبة الإيرادات، وانخفاض فى تكاليف جذب عملاء جدد، والحفاظ على العملاء عن طريق البيع المتقاطع واستخدام العملاء لمنتجات وخدمات متعددة، كما تخطط كريم أن تتوسع فى أعمال تطبيق Super App، وتفتح منصتها للمزيد من المشاركين لطرح خدماتهم الخاصة على التطبيق، وهو ما يعد أساس سياسة وأهداف كريم لجعل حياة الناس أسهل وتلبية احتياجات المجتمعات وقدرات الأسواق التى تعمل بها.

الجدير بالذكر أن طرح تطبيق الـ Super App بدأ فى شهر مارس الماضى، على أن يتم الانتهاء منه بشكل كامل بحلول شهر يونيو الجارى، على أن يتم تفعيل الخدمات بشكل تدريجى وفقا للخدمات المتوفرة فى كل دولة حيث يخدم أكثر من 33 مليون مستخدم و1.7 مليون كابتن فى أكثر من 13 دولة، و100 مدينة.

يذكر أن الخدمات المتاحة فى تطبيق Super App فى مصر ستشمل خدمات نقل الأفراد بالعربات والدراجات الهوائية، وخدمات توصيل المنتجات، وخدمات المحفظة الإلكترونية بالإضافة لشحن الرصيد، ومن المتوقع أن تتوسع كريم فى خطة أعمال الـ Super App فى مصر لتطرح المزيد من الخدمات مستقبلًا.