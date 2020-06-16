شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظاهرة فلكية غريبة تُرصد لأول مرة على كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن باحثون من بعثة الفضاء الروسية الأوروبية "ExoMars-TGO"للمرة الأولى، من رصد توهج أخضر فى الغلاف الجوى للمريخ فى وضح النهار، ووفقا للخبراء، فإنه يشبه إلى حد كبير ظاهرة الشفق القطبى على كوكب الأرض.

ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، حاول الفلكيون رصد هذه الظاهرة منذ عقود، حيث كان يعتقد بوجودها منذ عام 1979، ولكن لم يتم رصدها وتأكيدها إلى وقتنا الحالى، حسب سبوتنيك.

وقال عالم الفيزياء الفلكية، جان كلود جيرارد، من جامعة لييج فى بلجيكا إن جزيئات الأكسجين فى الغلاف الجوى تخضع باستمرار لعمليات مختلفة تؤدى إلى توهج ضعيف، ولهذا السبب بالتحديد فإن سماء كوكب الأرض ليست مظلما تماما.

وأضاف: "يحدث التوهج الليلى الذى يمكن رؤيته على الأرض عندما تنفصل الذرات عن طريق الإشعاع الشمسى خلال النهار، ويطلق طاقة على شكل فوتونات".

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وتابع قائلا: "إن التوهج نهارا فى الغلاف الجوى يظهر بسب حقيقة أن جزيئات الأكسجين تمتص ضوء الشمس، ما يمنحها طاقة زائدة، والتى تطلقها على شكل إشعاع بتردد أقل".

وتم رصد التوهج الأخضر على ارتفاع نحو 80 كيلومترًا فوق سطح الكوكب الأحمر. ووفقا للبيانات، فإن التوهج ناتج أيضا عن تحلل جزيئات الأكسجين تحت تأثير ضوء الشمس كما هو الحال على كوكب الأرض، وفقا لموقع "nature".

على عكس الطول الموجى الأرضى، كان الطول الموجى للإشعاع المريخى المرئى أكثر كثافة، حيث بلغت كثافته أكثر بـ16.5 مرة من الطول الموجى للأشعة فوق البنفسجية.