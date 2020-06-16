شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تحصد شهادات سلامة عالمية لتليفزيونات QLED وتطلق أحدث ابتكاراتها Crystal UHD والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما صُنفت شركة سامسونج الكترونيكس على أنها العلامة التجارية رقم 1 فى مجال إنتاج أجهزة التلفزيون لمدة 14 عامًا وذلك لتقديمها أفضل الخصائص التى تميزها من حيث الجودة ودقة الصورة، أعلنت الشركة عن حصول تلفزيونات QLED فئتى 4K و8K على شهادات السلامة من مختبرات Underwriters (UL) وهى الشركة الرائدة فى علوم السلامة فى الولايات المتحدة، وذلك بعد خضوعها لعمليات التحقق من عدم وجود مخاطر ضوئية خاصة لنوع LED. كما حصلت الشاشات الرائدة من سامسونج على شهادة "سلامة العين" من Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) فى ألمانيا. وبذلك تصبح شركة سامسونج هى الأولى على مستوى الصناعة التى تتلقى شهادات السلامة للأضواء المنبعثة من تلفزيونات QLED، والتى تم التأكيد على أنها لا تحوى أية مخاطر لضوء LED، وفقا لتصنيفات ومعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية للسلامة الضوئية والعين IEC.

من جانبه قال المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيونات فى شركة سامسونج الكترونيكس مصر: "على الرغم من أن تلفزيونات QLED من سامسونج تنبعث منها إضاءة عالية ذات سطوع كبير، فقد تم تصميم أجهزة التلفزيون الخاصة بنا لحماية البصر دون التأثير على تجربة المشاهدة الغامرة. يسعدنا أن يتم تقدير جهودنا من قبل معهدى UL وVDE وسوف نستمر فى جعل سلامة عملائنا أولوية قصوى أثناء تطوير منتجاتنا."

وأجرت مؤسستى UL وVDE الاختبارات على طرازى 65Q900T فى فئة الـ 8K و65Q90T فى فئة الـ 4K- وكلاهما يصدران أضواء هى الأكثر سطوعا بين تشكيلة تلفزيونات QLED من سامسونج لعام 2020 - للضوء الأزرق والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.

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واستمرارًا لنجاحات الشركة فى تقديم أحدث الابتكارات فى مجال الشاشات التليفزيونية، أعلنت سامسونج أيضًا عن تقديم مجموعة طرازات Crystal UHD هذا العام والتى تستخدم جسيمات النانو كريستالية الشكل، لتوفير دقة ألوان رائعة وثبات الصورة لفترة طويلة، دون حدوث التدهور الذى قد يلاحظه المستخدم فى التقنيات الأخرى. وتأتى مجموعة تلفزيونات Crystal UHD مدعمة بمعالج Crystal Processor 4K لتوفر كل لون من ألوان 4K القوية مهما كان المصدر من خلال شريحة واحدة تنظم اللون، وتعزز نسبة التباين العالية، وتتقن استخدام تكنولوجيا المدى الديناميكى العالى (HDR). التى تزيد من مستوى السطوع فى التليفزيون حتى فى أكثر المشاهد إظلام.

ويأتى تليفزيون Crystal UHD مزود أيضًا بخاصية معزز الألعاب التى تعمل على تحسين أداء الشاشة بحيث يتسنى للمستخدم التحكم فى اللعبة على نطاق أوسع عن طريق الحد من تأخير المدخلات الذى يكاد يكون غير ملحوظ بالإضافة إلى المشاهدة بمجرد اللمس: فعندما تلمس جهاز التلفزيون بالهاتف الذكى، يستشعر التلفزيون اللمسة ويعكس تشغيل الملفات بطريقة تلقائية ويتوفر التليفزيون بطرازين مختلفين حيث يمتاز الطراز الأول بإضاءة خلفية تقليدية، مع ضبط جسيمات النانو الكريستالية الشكل والإضاءة الخلفية لإبراز درجات اللون. هذا الطراز يأتى بتصميم خال من الحواف ويدعم خدمة المساعدين الصوتيين المتعددة، بينما يمتاز الطراز الثانى بتقنية Crystal Display ومعالج Crystal Processor 4K لتوفير نفس قوة 4K ولون 16-bit.