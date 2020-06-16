شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يعلن إعادة النظر فى سياساته لمكافحة العنصرية والتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن انستجرام أنه سيعيد النظر فى سياساته بشأن توزيع المحتوى والتحقق من الحسابات والاعتدال فى ضوء الاحتجاجات الأخيرة ضد العنصرية، ففى بيان هذا الأسبوع، أعلن آدم موسيرى رئيس تطبيق الصور، عن خطط الشركة، قائلاً إنها ستحاول إعطاء الأولوية "للأصوات ذات البشرة السمراء" على منصتها.

وكتب موسيرى: "من المثير للسخرية أننا منصة تهدف لرفع الأصوات ذوى البشرة السمراء، ولكن فى نفس الوقت يتعرض ذوى البشرة السمراء فى كثير من الأحيان للمضايقات، ويختلفون مع العديد من عمليات إزالة المحتوى، وهذه هى اللحظة التى يطالب فيها الناس فى جميع أنحاء العالم بحق بالتصرف على الكلمات، وندين بالمثل لمجتمعنا."

يقول انستجرام إن تجديد سياسته سيهدف للتركيز على أربع قضايا منفصلة، من بينها كيف تؤثر سياسات التحرش على الأشخاص الملونين على وجه التحديد وما إذا كان لديها أى "ثغرات" فى التنفيذ.

سينظر انستجرام أيضًا فى عملية التحقق وما إذا كانت معاييره لمنح الحسابات التى تم التحقق منها "تفضل بعض المجموعات أكثر من غيرها"، بالإضافة إلى ذلك، ستنظر المنصة فى كيفية توزيع المحتوى، سواء من وجهة نظر الخوارزميات أو من خلال واجهة الاستكشاف والهاشتاج.

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على نفس المنوال، قالت شبكة انستجرام أنها ستنظر فى الخوارزمية الخاصة بها أيضًا لمعرفة ما إذا كان لديها تحيزًا عنصريًا فى الترويج لمنشئى المحتوى البيض على حساب الأشخاص الملونين على وجه التحديد.

كتب انستجرام فى منشور: "بعض التقنيات تخاطر بتكرار الأنماط التى طورتها مجتمعاتنا المتحيزة، وينما نقوم بالكثير من العمل للمساعدة فى منع التحيز اللاشعورى فى منتجاتنا، نحتاج إلى إلقاء نظرة أكثر صرامة على الأنظمة الأساسية التى قمنا بتطويرها، ونحتاج إلى القيام بالمزيد لإبعاد التحيز عن هذه القرارات".

لم يقدم انستجرام جدولًا زمنيًا محددًا لموعد إجراء هذه التجديدات، لكنه قال إنه سيحدث المستخدمين فى الأشهر القليلة القادمة.

تأتى الخطوة لمعالجة سياسات انستجرام بعد أن أعلن TikTok عن عدة مبادرات تهدف إلى إعادة فحص كيفية معاملة منشئى المحتوى لذوى البشرة السمراء على منصته أيضا.