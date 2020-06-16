تكنولوجيا: Honor تحدد يوم 23 من يوليو لإطلاق كلاً من هاتف Honor 9A وجهاز Router 3 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor يوم 23 من يوليو لإطلاق كلاً من هاتف Honor 9A وجهاز Router 3 في الأسواق العالمية، حيث ينطلق حدث VIP Day على شبكة الإنترنت.

كانت شركة Honor قدمت هاتف Honor 9A منخفض التكلفة في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، ومن جديد تستعد العلامة التجارية التابعة لهواوي لإطلاق الهاتف للأسواق العالمية.

ويأتي هاتف Honor 9A بشاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio P22 من ميديا تيك، ويأتي بنموذج واحد بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت.

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أيضاً تقدم Honor هاتف Honor 9A بواجهة Magic UI 3.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، لكن دون خدمات جوجل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

كما ينطلق جهاز راوتر Router 3 خلال الحدث المرتقب للأسواق العالمية، وهو أول راوتر ينطلق بميزة دعم Wi-Fi 6 Plus، الذي توفر في الصين خلال الفترة الماضية.

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