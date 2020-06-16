تكنولوجيا: الولايات المتحدة تستعد لتعديل القوانين لتتيح للشركات الأمريكية التعاون مع هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر اليوم على أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ في إجراء تعديل القوانين الأخيرة لتتيح للشركات الأمريكية التعاون مع هواوي لتطوير شبكات 5G.

إرتفعت حدة القيود الأمريكية على العملاق الصيني هواوي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى حظر الكثير من العمليات القائمة بين هواوي والكثير من الشركات الأمريكية.

وقد فرضت الإدارة الأمريكية الكثير من القيود على شركة هواوي، وذلك نتيجة لإدعاءات الولايات المتحدة بالتهديد الأمني الذي تشكله هواوي على الولايات المتحدة، إلا أن بعض التوقعات تؤكد على أن تقدم هواوي في تقنية 5G هو السبب الرئيسي في تطور الحظر والقيود المفروضة على العملاق الصيني.

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ولقد أكدت أحدث التقارير اليوم على أن الولايات المتحدة في طريقها لتعديل القوانين من جديد لتسمح لشركة هواوي بالتعاون مع الشركات الأمريكية مثل كوالكوم وبعض الشركات الأخرى، بهدف تطوير تقنية شبكات 5G في الولايات المتحدة، كما يؤكد التقرير على أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بإجراء التعديلات المطلوبة في القوانين، على أن يتم نشر القوانين الجديدة رسمياً خلال الفترة القادمة.

من جانب أخر لا يشمل تعديل القوانين المنتظر رفع الحظر المفروض على شركة هواوي، إلا أن تعديل القوانين الجديدة يهدف بشكل رئيسي إلى مشاركة الشركات الأمريكية مع هواوي لوضع معايير تقنية 5G في الولايات المتحدة.

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