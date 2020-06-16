- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر اليوم على أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ في إجراء تعديل القوانين الأخيرة لتتيح للشركات الأمريكية التعاون مع هواوي لتطوير شبكات 5G.
إرتفعت حدة القيود الأمريكية على العملاق الصيني هواوي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى حظر الكثير من العمليات القائمة بين هواوي والكثير من الشركات الأمريكية.
وقد فرضت الإدارة الأمريكية الكثير من القيود على شركة هواوي، وذلك نتيجة لإدعاءات الولايات المتحدة بالتهديد الأمني الذي تشكله هواوي على الولايات المتحدة، إلا أن بعض التوقعات تؤكد على أن تقدم هواوي في تقنية 5G هو السبب الرئيسي في تطور الحظر والقيود المفروضة على العملاق الصيني.
ولقد أكدت أحدث التقارير اليوم على أن الولايات المتحدة في طريقها لتعديل القوانين من جديد لتسمح لشركة هواوي بالتعاون مع الشركات الأمريكية مثل كوالكوم وبعض الشركات الأخرى، بهدف تطوير تقنية شبكات 5G في الولايات المتحدة، كما يؤكد التقرير على أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بإجراء التعديلات المطلوبة في القوانين، على أن يتم نشر القوانين الجديدة رسمياً خلال الفترة القادمة.
من جانب أخر لا يشمل تعديل القوانين المنتظر رفع الحظر المفروض على شركة هواوي، إلا أن تعديل القوانين الجديدة يهدف بشكل رئيسي إلى مشاركة الشركات الأمريكية مع هواوي لوضع معايير تقنية 5G في الولايات المتحدة.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الولايات المتحدة تستعد لتعديل القوانين لتتيح للشركات الأمريكية التعاون مع هواوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.