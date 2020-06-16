تصميم الجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 ينكشف في صور حاسوبية جديدة، ويضم كاميرتين في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي رأينا مجموعة من الصور الحاسوبية التي تُّجسد لنا كيف سيبدو تصميم الجهاز اللوحي Galaxy Tab S7، واليوم نحن هنا مع صور حاسوبية جديدة تجسد لنا كيف سيبدو تصميم الجهاز اللوحي الأخر +Galaxy Tab S7 مع العلم بأننا حصلنا على هذه الصور الجديدة من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks الذي تعاون مع Pigtou لإنشاء هذه الصور.

+Galaxy Tab S7 يبدو مماثلاً لـ Galaxy Tab S7 العادي. الكاميرا الأمامية مُدرجة في الجانب الأيمن من الشاشة، وكاميرا أخرى مزدوجة في الواجهة الخلفية، وبالضبط أعلى الأخدود المخصص للقلم الإلكتروني S Pen. وفي الجانب الأيمن من +Galaxy Tab S7 سيتواجد زر التشغيل ومنفذ الذاكرة الخارجية MicroSD، في حين يتواجد في الجانب الأيسر الموصل الذي يسمح بربط الجهاز اللوحي مع الملحقات الخارجية. وكما هو الحال مع Galaxy Tab S7، فالجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 يفتقر بدوره إلى منفذ السماعات 3.5mm.

Advertisements

في حين سيأتي الجهاز اللوحي Galaxy Tab S7 مع شاشة بحجم 11 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، فالجهاز اللوحي +Galaxy Tab S7 سيصل مع شاشة بحجم 12.4 إنش وبنفس معدل التحديث. وعلاوة على ذلك، فهو سيضم كذلك بطارية بسعة 9800mAh.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم في الأونة الأخيرة رصد كلا الجهازين في منصة إختبارات الأداء Geekbench مع المعالج Snapdragon 865، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية.