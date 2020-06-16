محللون يُرجحون فوز Playstation 5 بمعركة الجيل التالي من أجهزة الألعاب المنزلية

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يتم بعد إطلاق Playstation 5 و Xbox Series X في السوق حتى الآن، ولكن يبدو أن بعض المحللين يتوقعون بالفعل أن تفوز شركة Sony في حرب أجهزة الألعاب المنزلية كما فعلت مع Playstation 4. هذا وفقا لمؤسسة Ampere Analysis المتخصصة في بحوث السوق والتي تتوقع أن تبيع شركة Sony ما يصل إلى 4.6 مليون وحدة من جهاز Playstation 5 بحلول نهاية العام 2020، بينما سيتم بيع 3.3 مليون وحدة من جهاز Xbox Series X في نفس الفترة.

هذا التقرير يمضي قدمًا إلى الأمام ويتنبأ بمبيعات السنوات الأربعة المقبلة، فهو يتوقع أن تتوسع الفجوة بين Sony ومايكروسوفت على مستوى المبيعات بحلول العام 2024، حيث يُرجح أن يتم بيع 66 مليون وحدة من جهاز Playstation 5، في حين من المرجح أن يتم بيع 37 مليون وحدة من جهاز Xbox Series X. وبطبيعة الحال، هذه مجرد تنبؤات وقد لا تتحقق بالضرورة، لذلك يتعين علينا الإنتظار ونرى ما إذا كانت ستتحقق أم لا.

Advertisements

كان أداء جهاز Playstation 4 جيدًا جدًا بالمقارنة مع Xbox One، وخاصة في أسواق مثل اليابان حيث تردد سابقًا أن مبيعات Xbox كانت سيئة للغاية. إدعى Phil Spencer من شركة مايكروسوفت في الماضي أن هذا قد يكون بسبب الألعاب المصممة لجهاز Xbox One، حيث قد لا تكون بالضرورة ألعابًا جذابة للاعبين اليابانيين.

أيضًا، كان سعر Xbox One أعلى من سعر Playstation 4 عندما تم إطلاقه. نأمل أن تكون مايكروسوفت قد تعلمت من أخطائها وإتخذت الخطوات اللازمة للإستفادة منها وإنجاح جهاز Xbox Series X في السوق، ولكن سيتعين علينا الإنتظار لنرى ما إذا كان ذلك سيتحقق بالفعل. في غضون ذلك، من غير المتوقع أن تتنافس Sony مع مايكروسوفت في السعر مع Playstation 5، فقد أشارت الشركة أنه سيكون أكثر تكلفة من Playstation 4 الحالي.