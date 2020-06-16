الأرصاد: ذروة الارتفاع في درجات الحرارة غداً الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 39

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غداً، الأربعاء، ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس شديد الحرارة نهاراً، لطيف ليلاً والرياح معتدلة تنشط أحياناً، فيما يشهد الوجه البحري أيضاً طقس شديد الحرارة نهاراً لطيف ليلاً والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل نهاراً لطيف ليلاً، والرياح نشطة.
وتوقع خبراء الهيئة أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، وأن تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً والرياح نشطة، وشمال الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهاراً لطيف ليلاً والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعاً تدريجياً وطفيفاً في درجات الحرارة، على أن تصل ذروة الارتفاع اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 39 درجة، مشيرة إلى أنّ البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، ولا توجد أي ظواهر جوية تؤثر على البلاد سوى الشبورة الخفيفة فى الصباح الباكر.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء، فهي كالتالي:
القاهرة الكبرى 39 21
الوجه البحري 38 21
السواحل الشمالية الغربية 27 20
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 37 22
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 27
شمال الصعيد 41 25
جنوب الصعيد 43 30
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