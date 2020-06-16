شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا تطرح اليوم تطبيقها الخاص بتتبع كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت ألمانيا اليوم الثلاثاء أحدث دولة أوروبية تطلق تطبيقًا للهواتف الذكية يسعى إلى كسر سلسلة عدوى انتشار فيروس كورونا، من خلال تتبع اللقاءات بين الأشخاص وإصدار تحذير إذا كان أحدهم إيجابيًا، فيما تأمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قريبًا في الاتفاق على نهج مشترك لميزة "التجوال" الدولية التي يمكن أن تساعد في إحياء السفر والسياحة.

فكرة تطبيقات التتبع:

نظرًا لعدم وجود علاج لـ COVID-19 ، لجأت الحكومات إلى التكنولوجيا لخلق نوع من "مناعة القطيع" الرقمية ضد المرض الشبيه بالإنفلونزا، وبعد فشل الجهود الأولية، وطورت شركة Google و Alphabet من Google - التي تعمل أنظمة تشغيل iOS و Android الخاصة بها 99٪ من الهواتف الذكية في العالم - معيارًا يسجل جهات الاتصال بأمان على الأجهزة.

وتنضم ألمانيا إلى قائمة متزايدة من الدول الأوروبية - بقيادة سويسرا وإيطاليا وبولندا ولاتفيا - التى تطرح تطبيقات Bluetooth استنادًا إلى هذا النهج اللامركزي.

كيف يعمل التطبيق الألماني؟

سيتوفر تطبيق Covid-Warn-App الألماني ، الذي طورته SAP و Deutsche Telekom ، للتنزيل من متجر أبل App Store و جوجل Play Store، وبمجرد تثبيت التطبيق، سيظهر عادةً حالة "خضراء" أو آمنة، وإذا قضى المستخدم أكثر من 15 دقيقة على مسافة مترين من مستخدم آخر للتطبيق أثبتت اختباراته لاحقًا إصابته بفيروس بكورونا، فسوف يتلقى إشعارًا ينصحه بطلب المشورة الطبية.

Advertisements

ما هي ميزات الأمان؟

يتم تشفير عمليات تبادل البلوتوث المسجلة بشكل آمن على الأجهزة ويتم استخدام الأسماء المستعارة، وبالتالي فإن هوية الشخص الآخر غير معروفة، وفي ميزة أمنية أخرى، سيتم تحميل نتائج الاختبار الإيجابية من قبل التطبيق الألماني باستخدام رمز QR من المختبر.

وتقوم الهواتف الأخرى بفحص النظام، وإذا وجدت ما شهص مصاب، فإن حاملها يتلقى إشعار التعرض، كما لا يتم تخزين أي بيانات بشكل مركزي.