شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شفافة وبتنور.. 5 ابتكارات فى عالم الكمامات ظهرت تزامنا مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا بين دول العالم، لجأت العديد من الجامعات والمعامل البحثية لتطوير وابتكار أدوات وقائية مختلفة في محاولة منهم للتصدي لانتشار هذا الفيروس، حيث كانت الكمامة على رأس الأدوات الوقائية التي حصلت على الكثير من الابتكار، وفيما يلى نعرض أبرز الابتكارات في عالم الكمامات كما يلى:

- كمامة بتنور عند الكلام

طور مصمم الألعاب والمبرمج تايلر جلايل قناع وجه يكشف أن الشخص يتحدث، حيث صممت شركة جلايل قناع الوجه من القماش مع لوحة تعمل بالصوت من مصابيح LED في الأمام، والتي تتحرك كلما تحدث شخص لمحاكاة فتح الفم وإغلاقه، ويمكن أيضًا استخدام مجموعة من 16 مصباح LED لصنع شكل مبتسم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال جلايل حول أصول المشروع: "كانت لدي فكرة عشوائية لذلك"، مضيفا: "كنت أتساءل عما إذا كان يمكن أن يكون هناك قناع للوجه يضيء بأشكال الفم خلال أزمة تفشى فيروس كورونا، لذا نظرت حول الإنترنت لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يمكنني شراءه للقيام بذلك، ولم يكن هناك أي شيء."

قناع للوجه شفاف يشبه "بدلة الفضاء"

كما طورت شركة VYZR technologies الكندية قناع واقى للوجه من فيروس كورونا شفاف، والذى يشبه بدلة الفضاء، إذ تم تجهيز القناع BioVYZR 1.0 بمروحة تعمل بمحرك والتى تدفع الهواء من خلال المرشحات، وتعمل على إزالة مسببات الأمراض الضارة، كما أن القناع كبير بما يكفى لمنع المستخدمين من لمس وجوههم ونقل العدوى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم تمويل قناع الوجه بأكثر من 204،000 جنيه استرلينى استثمار من المؤيدين بما فى ذلك الأطباء والممرضات وأطباء الأسنان من خلال منصة التمويل الجماعى Indiegogo، ووصل القناع إلى خطوط التجميع الشهر الماضى، وسيتم شحنه ابتداء من الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يكلف حوالى 141 جنيهًا إسترلينيًا عند طرحه للبيع العام.

قناع يمكنه قتل فيروس كورونا

فيما يطور علماء من جامعة كنتاكى قناعا للوجه يقتل فيروس كورونا، إذ تم اقتراح القناع لأول مرة من قبل أستاذ الهندسة ديباكرا باتاشاريا، وتلقى الآن تمويلًا لجعله حقيقة، وسيتم صنع القناع من مواد مسطحة ذات بنية إسفنجية ستشمل إنزيمات تلتقط وتعطل الفيروس التاجى.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، أوضح البروفيسور Bhattacharyya: "لدينا القدرة على إنشاء غشاء لا يعمل فقط على فلترة الفيروسات التاجية الجديدة بشكل فعال مثل قناع N95 ، ولكن يعطل الفيروس تمامًا، وهذا الابتكار سوف يبطئ أكثر، بل ويمنع انتشار الفيروس، وسيكون له أيضًا تطبيقات مستقبلية للحماية من عدد من الفيروسات المسببة للأمراض البشرية".

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كمامة تضئ عند رصد الإصابة بفيروس كورونا

كما يطور فريق من الباحثين بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد قناعا للوجه ينتج إشارة ضوئية "الفلورسنت" عند رصد شخص مصاب بفيروس كورونا يسعل أو يعطس، وإذا أثبتت التكنولوجيا نجاحها، فيمكنها معالجة العيوب المرتبطة بأساليب الفحص الأخرى مثل اختبارات درجة الحرارة.

وقال الباحث الرئيسى جيم كولينز لـ Business Insider"عندما يصبح ابتكارنا جاهزا، يمكنك تصور استخدامه فى المطارات أثناء مرورنا بالأمن، بينما ننتظر ركوب الطائرة، ويمكنك أنت أو أنا استخدامه فى الطريق من وإلى العمل، كما يمكن أن تستخدمه المستشفيات للمرضى عند دخولهم أو الانتظار فى غرفة الانتظار كشاشة مسبقة للمصابين".

ويمكن للأطباء استخدام هذه الأقنعة الجديدة حتى لتشخيص المرضى على الفور، دون الحاجة إلى إرسال عينات إلى المختبر، فى الوقت الذى أعاقت فيه الاختبارات التقليدية والتأخير المصاحب لها قدرة العديد من البلدان على السيطرة على تفشى المرض، لذا تعد الأدوات التى تحدد المرضى بسرعة أمرًا بالغ الأهمية.

كمامة شفافة

طور باحثون سويسريون كمامة شفافة، مصممة خصيصا للسماح لضعاف السمع برؤية تعبيرات وجه مرتديها، مع ضمان التنفس بأمان وعدم تكاثف بخار الماء كالأقنعة البلاستيكية الأخرى.



ماسك شفاف

وصممت هذه الكمامات من البوليمر، ما يسمح لمرتديه بالتنفس دون عبور الجراثيم والفيروسات، إذ تستهدف العاملين فى المجالات الصحية.