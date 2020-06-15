شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذف 30 تطبيقا خبيثا على أندرويد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت جوجل 30 تطبيقا شائعا من متجر "بلاي" الخاص بها، لذا يحتاج مستخدمو "أندرويد" الذين قاموا بالفعل بتحميل هذه التطبيقات، إلى التأكد من حذفها من هواتفهم، وأصدر باحثو الأمن تحذيرا جديدا لمستخدمي "أندرويد"، مع الكشف عن أن جوجل أزالت مؤخرا أكثر من 30 تطبيقا شهيرا من متجرها، بعد اكتشاف أن البرنامج لديه القدرة على إزعاج المستخدمين بالإعلانات غير المرغوب فيها، وعمليات إعادة التوجيه المتطفلة للمتصفح، والتي ستأخذ مستخدمي "أندرويد" إلى مواقع الويب دون أن يضغطوا على أي رابط.

وحقق هذا الاكتشاف فريق WhiteOps، الذي يعتقد أن جماعة إجرامية كانت وراء التهديد، وبدأ هؤلاء المحتالون أولا بتحميل البرنامج، المصمم خصيصا لاستهداف سوق الجمال وصور السيلفي، في متجر "جوجل بلاي" في يناير 2019 ، حسب روسيا اليوم.

وخلال الفترة السابقة من هذه الهجمات، كانت خدمة حماية جوجل تحذف معظم التطبيقات بعد أسابيع قليلة من تحميلها بسبب طبيعتها الخبيثة. وفي الواقع، وفقا لـ WhiteOps، استمرت معظم هذه التطبيقات في العمل قبل 17 يوما فقط من حظرها.

ولكن على الرغم من عمرها القصير على متجر"بلاي"، إلا أنها تمكنت من جمع أكثر من 500 ألف عملية تنزيل، ما يجعل الهجوم خطيرا للغاية، وإذا لم يكن هذا سيئا بما فيه الكفاية، فقد ساءت الأمور في سبتمبر 2019 مع تغيير التكتيكات.

وأصبحت التهديدات الجديدة ممكنة إما عن طريق إخفاء الشيفرة الضارة أو حذفها تماما، ما يعني أنها كانت قادرة على تجاوز أمان جوجل، ولكن في أي لحظة، يبدو أنه يمكن إعادة تحميل البرامج الإعلانية السيئة من خلال تحديث بسيط، ولهذا السبب قامت جوجل الآن بإزالة جميع التطبيقات من متجرها، على الرغم من أن العديد منها لا يبدو خبيثا.

وحُذف ما مجموعه 38 تطبيقا الآن من متجر "بلاي"، ولكن تم تنزيلها خلال فترة وجودها على المتجر عبر الإنترنت ما مجموعه 20 مليون مرة.

وفي منشور على موقعها الإلكتروني، أوضحت WhiteOps: "حدد فريق Satori Threat Intelligence وتتبع مؤخرا، عملية احتيال أدت إلى ظهور إعلانات احتيالية في أجهزة المستخدمين، وجمعت هذه التطبيقات أكثر من 20 مليون عملية تنزيل، إن الشيء المشترك بين هذه التطبيقات - بالإضافة إلى الأساليب الاحتيالية - هو تركيزها على الجمال، ومن المفترض أن تكون معظم تطبيقات الصور الشخصية التي تضيف فلاتر تجميل إلى صور المستخدمين، بينما تعرض في الوقت نفسه الإعلانات خارج السياق وتجعل إزالة التطبيقات نفسها مستحيلة تقريبا، وفي الوقت الذي تم فيه نشر هذا التطبيق الأول، نشر المحتالون تطبيقا جديدا كل 11 يوما في المتوسط. وفي المتوسط​، تم سحب هذه التطبيقات من متجر "بلاي" بعد 17 يوما".

ونشر موقع "إكسبريس" جميع التطبيقات المحذوفة، التي نشرتها WhiteOps. وإذا قمت بتثبيتها على جهازك، فمن الأفضل إزالتها في أقرب وقت ممكن.

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