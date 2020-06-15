شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يدلى بشهادته للكونجرس الأمريكى فى قضايا احتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "ذا هيل" الأمريكي إن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس متاحًا للإدلاء بشهادته في تحقيق مجلس النواب بالكونجرس بشأن مكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقًا لرسالة من محام يمثل الشركة.

وقد قاوم عملاق التجارة الإلكترونية سابقًا إمكانية جعل رئيسه التنفيذي يشهد فى جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب، مما أثار تهديدات بإجراء قانوني من قبل المشرعين.

وتقول الرسالة، التي أرسلها المحامي روبرت كيلنر، إن شركة أمازون ستجعل بيزوس متاحًا للشهادة في جلسة استماع مع المديرين التنفيذيين الآخرين هذا الصيف.

وقال كيلنر إن السلطة التنفيذية ستظهر فقط بعد حل بعض القضايا المتعلقة بالتوقيت والشكل والأسئلة حول طلب اللجنة للوثائق الداخلية. وأكد متحدث باسم أمازون العرض في الرسالة إلى بيزوس للشهادة مع المديرين التنفيذيين الآخرين هذا الصيف.

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ووفقا للتقرير، دعت اللجنة القضائية في مجلس النواب جيف بيزوس رسميا إلى الإدلاء بشهادته في مايو فيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى أن موظفيه ربما ضللوا الكونجرس في شهادة حول استخدامهم للبيانات من البائعين من أطراف ثالثة.

وقد أثيرت المخاوف بشأن إساءة استخدام أمازون لموقعها كمشغل لمنصة التجارة الإلكترونية وبائع لمنتجاتها في قضايا مكافحة الاحتكار في الخارج ويمكن أن تكون جزءًا من تحقيق السوق الرقمي الأوسع للجنة.

وأفاد "أكسيوس" أمس الأحد أن المشرعين في مجلس النواب قاموا بتخفيف الضغط على أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد مثل أمازون ، وفيس بوك وشركة Alphabet المالكة لشركة Google - لتقديم مديريهم التنفيذيين للإدلاء بشهاداتهم كجزء من التحقيق.

ولم يرد متحدث باسم النائب ديفيد سيسيلين رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية، والذى كان يقود التحقيق، على الفور على طلب للتعليق على عرض أمازون.