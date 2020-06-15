تكنولوجيا: بعد إطلاقها رسميا.. 9 معلومات عن خدمة واتس آب الجديدة للدفع وتحويل الأموال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة فيس بوك مؤخرا ميزة الدفع عبر واتس آب فى البرازيل، حيث قال "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذى لفيس بوك فى منشور عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: "بدأنا اليوم فى إطلاق المدفوعات للأشخاص الذين يستخدمون واتس آب فى البرازيل، ونحن نجعل إرسال الأموال وتلقيها سهلاً مثل مشاركة الصور، نحن أيضًا نمكّن الشركات الصغيرة من إجراء المبيعات مباشرةً عبر واتس آب"، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنها: - تهدف ميزة WhatsApp Pay جعل الدفع متاح بصورة سهلة عبر التطبيق. - تتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال بسهولة شديدة مثل الصور. - تعد البرازيل هى الدولة الأولى التى يصل إليها نظام المدفوعات الجديد على نطاق واسع. - تمكن هذه الميزة مستخدمى إصدار "واتس آب للأعمال" من شراء ما يرغبون به بضغطة زر واحدة بدون أى إجراءات طويلة أو معقدة. Advertisements - تم طرح هذه الميزة حتى فى الآن فى كل من الهند والبرازيل. - تعمل هذه الميزة بالتعاون مع البنوك المحلية لتسهيل عملية الدفع وتحويل الاموال. - يتم الاعتماد على أرقام هواتف العملاء المرتبطة بالحسابات المصرفية لتسهيل المدفوعات. - تمثل هذه الخطوة أول خطوة عالمية فى تحويل الأموال من قبل الشركة المملوكة لفيس بوك. - تخطط فيس بوك لطرح الميزة بالمزيد من الدول فى المستقبل القريب.

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