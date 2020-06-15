شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مشروع Reunion من مايكروسوفت؟ وفيم يستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل حاليا شركة مايكروسوفت على مشروع من شأنه إطلاق التطبيقات العالمية التي تدعم العمل على أجهزة Windows 10 المتنوعة، وذلك من خلال مشروع الشركة الجديد الذي يعرف بمشروع “Reunion”.

ما هو مشروع Reunion:

تم تجزئة Windows 10 بين تطبيقات Univeral Windows Platform (UWP) الجديدة وتطبيقات سطح المكتب (Win32) الكلاسيكية، إلا أن Project Reunion سيعمل على المساعدة في إصلاح ذلك، ودمج النظامين الأساسيين معا.

Advertisements

فهو مشروع يستهدف تطوير التطبيقات العالمية التي ستعرف بتطبيقات Windows، حيث من المقرر أن تدعم تطبيقات ويندوز العالمية العمل على أجهزة Windows 10 المتنوعة، حيث يمكن للمطورين إنشاء تطبيق واحد لمنصة ويندوز ليدعم العمل على جميع أجهزة ويندوز التي يصل عددها إلى مليار جهاز.

مميزاته:

أكدت مايكروسوفت أن المشروع الجديد لن يحتاج معه المطورين الاختيار بين إنشاء تطبيقات لمنصة ويندوز العالمية أو win32، حيث تعمل مايكروسوفت على توحيد الواجهة البرمجية للتطبيقات وفصل الواجهة البرمجية للتطبيقات عن نظام التشغيل، كما يمكن لمشروع Reunion أن يدعم أيضاً تحديث الواجهة البرمجية للتطبيقات الحالية لتتوافق مع التغيير الجديد.

فضلا عن ذلك يمكن أيضاً للمطورين الاستفادة من مميزات منصة Windows 10 عند إنشاء التطبيقات الجديدة، دون أن يحتاج المطورين إلى الالتزام بتحديث النظام إلى الإصدار الأخير للحصول على أحدث المميزات في النظام.