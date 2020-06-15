شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكونجرس يعقد جلسة استماع مع رؤساء شركات التكنولوجيا يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت لجنة مجلس النواب الأمريكية المعنية بالسلطة القضائية رسائل إلى عمالقة التكنولوجيا أبل وفيس بوك وأمازون وألفابت، وطلب منهم التأكيد يوم الأحد على ما إذا كان الرؤساء التنفيذيون سيشهدون كجزء من تحقيق المنافسة التقنية للجنة القضائية، حسبما أفادت صحيفة Axios الأمريكية.

وقال التقرير إنه وسط تدقيق متزايد بشأن قوة منصات التكنولوجيا، ترغب اللجنة في عقد جلسة استماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين للتكنولوجيا الشهر المقبل، وتثير الرسالة احتمال أنه إذا لم يتقدم الرؤساء التنفيذيون لشركات أبل وألفابت وفيس بوك وأمازون إلى جلسة استماع طواعية، فقد يتم إصدار مذكرات استدعاء لإجبارهم على القيام بذلك.

وقال رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار ديفيد سيسيلين في بيان: "هذه وثائق ضرورية لاستكمال تحقيقاتنا المستمرة بين الحزبين في السوق الرقمية، وهذه هي العملية المناسبة لتأمين إنتاجهم"، وتتضمن المستندات التي يطلع عليها المشرعون بعد ذلك المواد التي أنتجتها الشركات ردًا على تحقيقات المنافسة الأخرى والاتصالات الداخلية، كما أنهم يطرحون مجموعة من الأسئلة لكل شركة حول القضايا المتعلقة بالأضرار التنافسية المحتملة.

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أثارت مجموعة من النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالفعل احتمال إجبار الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس على الإدلاء بشهادته في رسالة الشهر الماضي، وقال سيسيلين إنه يريد أن يسمع مباشرة من المديرين التنفيذيين كجزء من المراجعة، والتي من المقرر أن تنتج في نهاية المطاف تقريرًا بنتائج التحقيق والتوصيات المحتملة لتحديث قانون مكافحة الاحتكار.