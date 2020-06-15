شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق ميزة الدفع عبر واتس آب رسميا فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة فيس بوك ميزة الدفع عبر واتس آب فى البرازيل، حيث قال "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذى لفيس بوك في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:"بدأنا اليوم في إطلاق المدفوعات للأشخاص الذين يستخدمون واتس آب في البرازيل، ونحن نجعل إرسال الأموال وتلقيها سهلاً مثل مشاركة الصور، نحن أيضًا نمكّن الشركات الصغيرة من إجراء المبيعات مباشرةً عبر واتس آب".

واستكمل "زوكربيرج": "للقيام بذلك، نحن نعتمد على Facebook Pay، والذي يوفر طريقة آمنة ومتسقة لإجراء المدفوعات عبر تطبيقاتنا، وأود أن أشكر جميع شركائنا على جعل ذلك ممكنًا، ونحن نعمل مع البنوك المحلية، بما في ذلك Banco do Brasil وNubank وSicredi وكذلك Cielo، معالج المدفوعات الرائد للتجار في البرازيل.

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واتس آب

وقال رئيس فيس بوك أن البرازيل هي الدولة الأولى التي يقوموا فيها بطرح نظام المدفوعات الجديد على نطاق واسع في واتس آب، ومن المنتظر طرحها لمزيد من الدول فى المستقبل القريب.

على جانب آخر كشفت عدد من التقارير بأن "واتس آب" يعمل على إطلاق تحديث "منتظر" يسمح لمستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر في العالم، بمراسلة الأصدقاء والعائلة من أجهزة متعددة، ويشاع عن هذا التحديث منذ فترة، ولكن يبدو أن "واتس آب" يستعد لإطلاق ميزة القدرة على إجراء الدردشة عبر أجهزة متعددة.