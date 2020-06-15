شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جارديان: فيسبوك يرفض مشاركة عائدات الإعلانات مع المؤسسات الإخبارية الاسترالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض فيس بوك اقتراحًا بمشاركة عائدات الإعلانات مع المؤسسات الإخبارية، مؤكدا إنه لن تكون هناك تأثيرات "كبيرة" على أعماله إذا توقف عن نشر ومشاركة الأخبار تمامًا، وذلك بعدما أصدر اليوم عملاق وسائل الإعلام الاجتماعي رده على لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، التي تم تكليفها بإنشاء مدونة سلوك إلزامية تهدف إلى تسوية صناعة الأخبار المحلية.

وبحسب صحيفة الجارديان، طلب أمين الخزانة، جوش فرايدنبرج، من لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) وضع قانون بعد أن قامت العديد من شركات الإعلام الأسترالية والصحف الإقليمية بإلغاء الوظائف، أو تقليصها بالكامل، نتيجة التراجع الإعلاني خلال جائحة Covid-19.

فيما رفض فيس بوك وجوجل سابقًا قبول أنهما بحاجة إلى الدفع مقابل استخدام المحتوى الإخباري، وقال فيس بوك، في تقديمه إلى الوكالة الرقابية، إنه رفض العديد من الأفكار المحتملة لدى لجنة المنافسة، وقال إن هناك "تنافسًا صحيًا" بينها وبين المنظمات الإخبارية.

وقال عملاق وسائل الإعلام الاجتماعى أنه يدعم فكرة مدونة قواعد السلوك بين المنصات الرقمية وناشري الأخبار، ولكن هذا هو نفسه وجوجل "يتم تمييزهم" بشكل غير عادل، وقال فيس بوك أيضًا إنه يمكن أن يستغني عن الأخبار تمامًا دون أي تأثير كبير على أعماله.

وقالت الشركة: "قمنا بإجراء تغيير على خوارزمية ترتيب News Feed في يناير 2018 لتحديد أولويات المحتوى من الأصدقاء والعائلة، وأدت هذه التغييرات إلى تقليل تعرض الجمهور للمحتوى العام من جميع الصفحات، بما في ذلك الأخبار.

واستكملت الشركة: على الرغم من هذا الانخفاض في التفاعل مع المحتوى الإخباري، فقد شهد العامان الماضيان زيادة في الإيرادات، مما يشير إلى أن المحتوى الإخباري يمكن استبداله بدرجة كبيرة بمحتوى آخر لمستخدمينا وأن الأخبار لا تحقق قيمة كبيرة طويلة الأجل لأعمالنا.

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وأضاف فيس بوك: "إذا لم يكن هناك محتوى إخباري متاح على فيس بوك في أستراليا، فنحن على ثقة من أن التأثير على مقاييس مجتمع فيس بوك وإيراداته في أستراليا لن يكون كبيرًا"، وقال فيس بوك أن الأخبار تمثل "جزءًا صغيرًا جدًا من المحتوى في الخلاصة الإخبارية المتوسطة لمستخدمي فيس بوك" لأن فيس بوك كان في الأساس خدمة تستخدم للتواصل مع العائلة والأصدقاء.

واستكمل: "ليس صحيًا ولا مستدامًا توقع أن تكون شركتان خاصتان، فيس بوك وجوجل، هما المسؤولتان الوحيدتان عن دعم الصالح العام وحل التحديات التي تواجهها صناعة الإعلام الأسترالية، حيث تحتاج القوانين إلى إدراك أن هناك تنافسًا صحيًا وتنافسيًا في العلاقة بين المنصات الرقمية وناشري الأخبار، حيث نتنافس على عائدات الإعلانات."

وقالت الشركة إن اقتراح تقاسم الإيرادات سيجبرها على "دعم منافس" و "تشويه أسواق الإعلانات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، وعلى الرغم من ذلك، قالت الشركة أنها لا تزال ملتزمة بدعم الأخبار الأسترالية، و "الاستثمار" في الصناعة.

وقال فيس بوك أنه أرسل 2.3 مليار نقرة إلى ناشري الأخبار الأستراليين في الأشهر الخمسة من يناير إلى مايو 2020 ، والتي قدرت قيمتها بقيمة 195.8 مليون دولار للمؤسسات الإخبارية، وقال فيس بوك: "على الرغم من ادعاءات وجود" خلل في التوازن "من شأنه أن يعيق إبرام مثل هذه الاتفاقات، فقد قمنا بزيادة استثماراتنا بشكل مطرد في النظام الإخباري الأسترالي، ونحن مستمرون في زيادة مساهماتنا المالية المباشرة في صناعة الأخبار - وليس لتحقيق الربح - بل لأننا نعتقد أن الأخبار هي منفعة عامة وأنها تلعب وظيفة اجتماعية مهمة".

وبدلاً من اقتراح ACCC ، اقترح فيس بوك إنشاء "مجلس أخبار رقمي أسترالي" يتوسط في الشكاوى من المنظمات الإخبارية، بناءً على مجلس الصحافة الأسترالي كنموذج، واعترضت شركة وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا على التركيز على نفسها وجوجل، واعترضت على فكرة أنها "تمتلك قوة مساومة غير متكافئة مقارنة ببعض أكبر شركات الإعلام في أستراليا".