شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يستعد لتطوير جهاز يمكّن المصابين بالشلل من المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدعي عملاق التكنولوجيا الملياردير "إيلون ماسك" أنه على بعد عام واحد فقط من تطوير جهاز سيغير حياة البشرية، حيث يعمل "ماسك "، على تطوير جهاز بقطر 1 بوصة يزرع في الدماغ - ويقول إنه سيمكن المصابين بالشلل من المشي.

وبحسب موقع thesun البريطانى، فيعتقد أن رقائقه وأقطابه الكهربائية يمكن أن تصلح أي خطأ في الدماغ تقريبًا، بالإضافة إلى تحسين الرؤية، إذ قال "ماسك": أن الجهاز الذى يعمل عليه الآن بقطر بوصة واحدة، وسيحتوي على بطارية ومستشعرات زرقاء وشاحن ويتم إدخال الأقطاب الكهربائية في الدماغ عن طريق روبوت".

وأضاف: "يمكن أن يساعد في مجموعة من إصابات الدماغ من الصرع إلى السكتة الدماغية والسيطرة على العضلات والذاكرة والبصر"، مستكملا: "الجهاز بديل عن الدوائر المعطلة، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

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واستكمل "ماسك": "عندما أقول أننا حصلنا على فرصة لوضع هذا داخل شخص خلال عام، أعني بالضبط أن نأمل استعادة بعض الوظائف التي فقدوها"، وقال إن الناس يمكن أن يتمتعوا بهذا الجهاز في المستقبل والذى سيكون قادر على أن يشفيهم في النهاية.

على جانب أخر هاجم "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذى لشركتى تسلا وسبيس إكس، شركة أمازون في تغريدة له قال فيها إنه يعتقد بأنه حان الوقت لتفكيك شركة أمازون، حيث جاءت هذه التغريدة كردا على تغريدة يوم الخميس من مراسل صحيفة نيويورك تايمز السابق أليكس بيرينسون، الذي اشتكى من أن خدمة Amazon Kindle Direct Publishing قد رفضت نشر كتابه "حقائق لم يتم الإبلاغ عنها حول COVID-19 والحظر"، لأنه لا يتوافق مع إرشادات البيع الخاص بها.