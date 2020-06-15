شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. هكذا يمكنك معرفة إذا كان هاتفك الأيفون مخترق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر نظام التشغيل IOS بقدرته على حماية مستخدميه من الإصابة بالفيروسات والبرامج الضارة، وذلك لأن شركة آبل تقوم بتطويره من البداية للنهاية مع وضع الحماية ضمن قمة أولوياتها، ودعمه بالعديد من الأدوات التى تساعد المستخدمين على حماية بياناتهم فى آيفون بشكل تلقائى.

ومع ذلك، من الممكن أن تجعل هاتف آيفون الخاص بك أكثر أمانًا، من خلال تطبيقات الأمان المتوفرة فى متجر آب ستور التى تطورها آبل نفسها، أو تطبيقات الجهات الخارجية الأكثر موثوقية مثل تطبيق iVerify الذى يقدم مجموعة كبيرة من النصائح والحيل لتقوية مستوى أمان آيفون وخصوصيته مما يجعل من الصعب اختراقه، حسب العربية.

فى بعض الأحيان، قد يكون من الصعب اكتشاف اختراق هاتف آيفون الخاص بك بالرغم من الاحتياطات التى قد تتخذها، ولكن يمكنك الاستعانة بتطبيق iVerify الذى يراقب كل شيء فى هاتفك ويرصد أى سلوك مشبوه قد يجده ويخبرك بذلك.

يقوم التطبيق بمسح أمنى شامل للهاتف للتأكد من أنك تستخدم ميزات الأمان الأساسية، مثل تفعيل تقنية التعرف على الوجه، أو بصمة الأصبع، أو قفل الشاشة، كما يعمل أيضا على فحص التطبيقات المثبتة ونظام التشغيل والبحث عن أى ثغرة أو خلل ويرسل لك تنبيهًا بذلك.

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كما يتيح لك iVerify أيضًا مواكبة التهديدات الأمنية التى تُنشر بشكل دورى، ومن ثم ستكون على اطلاع دائم على أحدث التهديدات التى تواجه نظام التشغيل iOS وأنظمة تشغيل شركة آبل الأخرى.

يمنحك التطبيق قائمة شاملة بالتعديلات والتغييرات التى يمكنك إجراؤها للحفاظ على جهازك آمنًا، فى بعض الأحيان من المحتمل أن يكون الكثير من هذه الأشياء مبالغ فيه بالنسبة للمستخدم العادى، ولكن بالنسبة للمستخدم الذى يبحث عن تطبيق أقصى إجراءات الأمان فى هاتفه فإن التطبيق سيكون مناسب لذلك.

كما يقدم التطبيق الكثير من المعلومات حول تأمين حساباتك المختلفة، مثل: حساب آبل، وفيسبوك، وجوجل، وانستجرام، ولينكد إن، وتويتر، بالإضافة لصفحة تعرض آخر الأخبار الأمنية المتعلقة بأنظمة التشغيل المختلفة.

الجدير بالذكر أن تطبيق iVerify يتطلب إصدار iOS 12.0 أو أحدث، وهو متوافق مع أجهزة آيفون وآيباد و iPod touch، ومتوفر بسعر 3 دولارات فى متجر آب ستور.