تكنولوجيا: ابل تبدأ في بيع مجموعة SSD لدعم ترقية السعة التخزينية لأجهزة Mac Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم ابل الآن مستخدمي Mac Pro في ترقية الأجهزة والحصول على سعة تخزين أكبر من خلال مجموعة SSD الجديدة، التي تقدم سعة تخزين تصل إلى 8 تيرابايت.

تبدأ شركة ابل في بيع مجموعة SSD لأجهزة Mac Pro لدعم ترقية السعة التخزينية للأجهزة، حيث تتوفر المجموعة الجديدة للبيع بدءاً من اليوم.

تأتي مجموعة SSD الجديدة من شركة ابل، لدعم المستخدمين بإختيارات أعلى في السعة التخزينية لأجهزة Mac Pro التي تضم سعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD.

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ولقد دعمت أجهزة Mac Pro خلال الفترة الماضية ترقية السعة التخزينية عبر تكوينات من جهات خارجية، وذلك عبر فتحة PCIe كبديل لإستبدال سعة SSD، وتعد هذه المجموعة الرسمية الأولى من سعة SSD التخزينية من شركة ابل، التي تقدم لترقية أجهزة Mac Pro.

من جانب أخر أعلنت شركة ابل عن ترقية جديدة في كرت الشاشة لجهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش، حيث تقدم شركة ابل إختيار في ترقية كرت الشاشة إلى AMD Radeon Pro 5600M مع تكلفة إضافية تتراوح بين 700 و800 دولار وفقاً لنموذج جهاز MacBook Pro حيث يصل سعر الجهاز بعد الترقية إلى 6699 دولار.

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