تكنولوجيا: سامسونج تحدد يوم 17 من يونيو للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy A21s في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت سركة سامسونج تغريدة على حسابها الرسمي في الهند تؤكد من خلالها على موعد الإعلان عن هاتف Galaxy A21s في 17 من يونيو.

ينطلق هاتف Galaxy A21s لاحقاً هذا الشهر بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy A في السوق الهندي، حيث يأتي هاتف Galaxy A21s في 17 من يونيو بتصميم Infinity-O في الشاشة المميزة بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج سامسونج الجديدة Exynos 850 المميزة بثماني من الأنوية مع سرعة 2GHz، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة OneUI 2.0.

أيضاً يضم هاتف Galaxy A21s إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يأتي مستشعر macro الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل.

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وتقدم سامسونج هاتف Galaxy A21s بتصميم ثلاثي الأبعاد، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

مواصفات هاتف Galaxy A21s

شاشة Infinity-O بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس أو بدقة 720 في 1600 بيكسل

معالج Exynos 850 ثماني الأنوية

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، أو 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة Micro SD حتى سعة 512 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة OneUI 2.0

مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير مع فتحة عدسات f/ 2.4، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية كما يدعم تقنية التعرف على الوجه.

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 b/g/n، والبلوتوث 5.0، ويضم منفذ USB C.

بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 15W.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy A21s بألوان الأحمر، والأزرق، والأبيض إلى جانب اللون الأسود، على أن تكشف سامسونج عن سعر الهاتف في حدث الشركة القادم في 17 من يونيو.

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