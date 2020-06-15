هواتف OnePlus 8T قد تأتي مع تقنية الشحن السريع 65W Super Warp

فاطمة أيت طالب - دبي - تأتي هواتف OnePlus مع تطبيق Engineering Mode، والذي يُستخدم لإستكشاف أخطاء مكونات ومزايا معينة وإختبارها. في أعماق الشفرة المصدرية للتطبيق داخل النسخة التجريبة الجديدة من نظام Android 11، وجد المطورين في منتدى XDA Developers بعض الأشياء المثيرة للإهتمام حول هواتف OnePlus المستقبلية.

أولاً، يذكر التطبيق شيئًا حول تقنية الشحن السريع Super Warp Charge التي سيتم رفع قوتها إلى 65W. قد يعني هذا أن سلسلة هواتف OnePlus 8T Series القادمة قد تحصل على تقنية الشحن السريع هذه. لكن هذا ليس مفاجئًا لأن الشركة تتشارك نفس التكنولوجيا مع Oppo و Realme وقد رأينا بالفعل هذه التكنولوجيا تحت إسم SuperVOOC 2.0 على هواتف Oppo، وتحت إسم SuperDart في هواتف Realme. كان لا بد من أن تشق طريقها إلى هواتف OnePlus أيضًا.

وهذا ليس كل شيء. وفقا لسلسلة من التعليمات البرمجية، هناك أيضًا أدلة تلمح إلى أن شركة OnePlus تخطط لإطلاق لون جديد لتشكيلة OnePlus 8 Series يُدعى ” Ice Blue “، أو قد يتم تخصيص هذا اللون حصريًا للهاتفين OnePlus 8T و OnePlus 8T Pro، أو كليهما.