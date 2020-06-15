طرازات جديدة من iMac و iPad Air و iPad Mini ستصل في النصف الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لأحدث الشائعات، تردد أن شركة آبل تستعد للإعلان عن حاسوب iMac جديد بتصميم مختلف مستوحى من iPad Pro في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020. وتبين أن شركة آبل قد تُعلن عن أكثر من ذلك، على الأقل وفقا لتقرير جديد من موقع DigiTimes والذي يقول أن الشركة تستعد لإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة الأخرى في النصف الثاني من العام 2020.

لا يذكر التقرير ما إذا كان سيتم الإعلان عن هذه المنتجات الجديدة في الحدث، ولكن من المفترض أن يتم إطلاقها في النصف الثاني من هذا العام في حالة إذا إتضح أن هذه الإشاعة صحيحة. وهذا يشمل iMac المعاد تصميمه، بالإضافة إلى إثنين من لوحيات iPad الجديدة، واحد من تشكيلة iPad Air يضم شاشة بحجم 10.8 إنش، وواحد أخر من تشكيلة iPad Mini يضم شاشة أكبر.

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يمكن أن يكون iPad Mini الكبير الحجم هو الأكثر إثارة للإهتمام لأنه من المحتمل أن يضم شاشة بحجم 8 إنش أو 9 إنش، على الرغم من أنه ينبغي أن نتساءل ما إذا كان هذا الحجم سيجعله ” Mini ” بعد الآن؟ نأمل أن تتمكن شركة آبل بطريقة ما من الحفاظ على الأبعاد من خلال تقليص إطار الشاشة، ولكن سيتعين علينا الإنتظار ونرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.

على أي حال، يحظى موقع DigiTimes بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالشائعات المتعلقة بشركة آبل، على الرغم من أن بعض الأجزاء من هذا التقرير كان قد تم ذكرها من قبل المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، لذلك قد تكون هناك بعض الحقيقة. ومع ذلك، سيكون من الأفضل لو تم التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن لا تنسى العودة إلينا في الأسابيع القادمة للحصول على المزيد من التفاصيل.