تطبيق التعرف على الوجه يثير أزمة في أمريكا.. يستطيع إيجاد صورك على الإنترنت حتى بعد مسحها



أثار تطبيق Clearview Ai، الذي ابتكره "هوان تون ثات"، مخاوف بشأن تكنولوجيا التعرف على الوجه والمستقبل الذي يمكن أن ينذر به حيث أنه يمكنه استعادة الصور التي ارسلتها أو استخدمتها علي الإنترنت حتي لو مسحتها مما يثير مخاوف علي الخصوصية.

وكشف تقرير نشر بـ نيويورك تايمز" حجم المخاوف بشأن تقنية التعرف على الوجه ومراقبة.

وكشف التقرير أن Clearview تعمل مع الشركة لمطابقة صور الوجوه غير المعروفة مع صور الأشخاص عبر الإنترنت، مع كل مواقع التواصل الاجتماعي Twitter و Google و Facebook.

كما حظر المشرعون في ولاية نيو جيرسي استخدام تطبيق Clearview لحين النظر في البرنامج.

وخلال مقابلة في لقناة CNN في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي، وصف هوان تون نفسه بأنه مستعد لبدء تجربة أوسع حول التعرف على الوجه والخصوصية.

وقال إنه حريص على بناء "شركة أمريكية عظيمة" "بأفضل النوايا" ولن يبيع منتجه لإيران أو روسيا أو الصين.

وأدعى أن البرنامج الجديد هدفه إنقاذ الأطفال وحل الجرائم وقال إنه يرحب بالتنظيم الحكومي.

تبيع شركة Clearview قاعدة البيانات الخاصة بها، للسلطات الأمنية بحيث يمكن لهذه الوكالات مطابقة وجوه غير معروفة بصور أخرى.

وأجرى مراسل سي ان ان تجربة على البرنامج حيث، قام Ton-That بنشر صورة لوجهه عبر قاعدة البيانات ، وسحب في ثوانٍ عدة صور مختلفة لي عبر الإنترنت.

وقال المراسل أنه وجد صورة ربما لم أرها منذ أكثر من عقد، وهي صورة عرضت في صحيفة محلية في أيرلندا عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري وفي المدرسة الثانوية. ورغم إنني أبدو مختلفة كثيرًا عما كنت عليه في ذلك الوقت ؛ في الحقيقة ولكن النظام نجح في الوصول إليها.