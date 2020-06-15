كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تويتر تختبر ميزة جديدة تحذر من مشاركة المنشورات الغير مقروءة

تطرح الشركة حاليًا ميزة اختبار جديدة تسأل المستخدمين عما إذا كانوا يرغبون بالفعل في قراءة مقالة مرتبطة بتغريدة قبل إعادة تغريدها حيث تظهر رسالة للمستخدم مفادها: “العناوين لا تحكي القصة الكاملة”. “هل تريد قراءة هذا قبل إعادة التغريد؟”

ستظهر الرسالة منبثقة إذا لم يفتح المستخدم المقالة على منصة Twitter قبل النقر على إعادة التغريد. إذا قرأوا القطعة من قبل أو يريدون مشاركتها على أي حال، فلا يوجد ما يمنعهم من ضغط زر إعادة التغريد.

“من السهل أن تنتشر الروابط / المقالات على Twitter”، هذا ما كتبه كايفون بيكبور، رئيس منتج تويتر. “يمكن أن يكون هذا قويًا ولكن خطيرًا في بعض الأحيان، خاصة إذا لم يقرأ الأشخاص المحتوى الذي ينشرونه”.

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الميزة متاحة فقط على Android الآن.

ومن الجدير بالذكر أن Twitter اتخذ مؤخرًا عددًا من الخطوات للحد من المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا. في الآونة الأخيرة، تلقى تويتر موجة من الثناء والنقد على حد سواء للتحقق من تغريدات مضللة من الرئيس دونالد ترامب.

لن يمنع التحديث المستخدمين من مشاركة المقالات التي لم يقرؤوها. وبهذه الميزة الجديدة تظهر أن الشركة على استعداد لاختبار مناهج مختلفة لمعالجة مشكلة التضليل. وحسب سياسة تويتر للثقة والأمان فإن الموقع “يحاول تشجيع الناس على إعادة التفكير في وفي لغتهم قبل النشر لأنهم غالبًا ما لا يفكرون كثيرًا فيهذه اللحظة وقد يقولون شيئًا يندمون عليه”.