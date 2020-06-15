تكنولوجيا: تسريبات جديدة توضح الألوان التي تنطلق بها هواتف Galaxy Note 20 و GALAXY Z FLIP 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن الإختيارات التي ستقدم من سامسونج في ألوان كلاً من سلسلة Galaxy Note 20 وهاتف الشركة الصدفي GALAXY Z FLIP 5G لاحقاً هذا العام.

مازالت سلسلة هواتف Galaxy Note 20 من سامسونج تجذب الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي المتوقع في شهر أغسطس، وفي تسريبات جديدة نشرت عبر Ishan Agarwal في تغريدة على تويتر، إستعرض الألوان التي يتوفر بها لاحقاً كلاً من هواتف Galaxy Note 20 وأيضاً ألوان GALAXY Z FLIP 5G.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Note 20 بتصميم مسطح في الشاشة، بينما أشار Ishan Agarwal في التسريبات الجديدة إلى أن سامسونج تقدم Galaxy Note 20 بثلاثة إختيارات في الألوان هم الرمادي، النحاسي إلى جانب اللون الأخضر مع توقعات بإضافة إختيارات أخرى في الألوان.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy Note 20 Plus بألوان النحاسي والأبيض إلى جانب اللون الأسود، أيضاً ينطلق نموذج 5G من هاتف سامسونج الصدفي Galaxy Z Flip 5G بكلاً من ألوان الأسود، الرمادي وأيضاً النحاسي، حيث تتجه سامسونج في إصدارات هذا العام إلى إختيار ألوان غير لامعه أكثر من العام الماضي.

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من جانب أخر أشارت بعض التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Note 20 Plus يأتي بحواف منحنية في الشاشة، لذا سيختلف تصميم الشاشة بين الإصدار الرئيسي Galaxy Note 20 الذي يأتي بشاشة مسطحة، والإصدار الأعلى Galaxy Note 20 Plus، ومن المتوقع أن تظهر تسريبات مصورة خلال الفترة القادمة تؤكد على تصميم وألوان سلسلة هواتف Galaxy Note 20.

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