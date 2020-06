تكنولوجيا: سامسونج تكشف رسمياً عن إصدار BTS الخاص من Galaxy S20 Plus وسماعة Galaxy Buds Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً اليوم عن إصدار BTS الخاص من هاتف Galaxy S20 Plus 5G وسماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية باللون البنفسجي.

أشارت التسريبات خلال الفترة الماضية إلى خطط سامسونج لإطلاق إصدار خاص بثيم BTS وباللون البفسجي من هاتفي Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Plus 5G وأيضاً سماعة Galaxy Buds Plus اللاسلكية، واليوم تنطلق هذه الإصدارات رسمياً باللون البنفسجي بتصميم زجاجي معدني مميز.

أيضاً تتميز سماعة Galaxy Buds Plus BTS والحافظة الخاصة بالسماعة اللاسلكية باللون البنفسجي، مع شعار الفرقة الموسيقية ونقوش على شكل قلوب، بينما يأتي كلاً من هاتفي Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Plus 5G في إصدار BTS بالثيم الخاص بالفرقة الموسيقية مثبت مسبقاً.

كما يأتي صندوق التغليف للهواتف بملصقات للزخرفة، وصور تضم أعضاء فرقة BTS الموسيقية، والتي تقدم أيضاً مع سماعة Galaxy Buds Plus BTS المميزة بصوتيات AKG لدعم التوازن الصوتي، مع مكبرات صوتية بإتجاهات ثنائية.

Advertisements

ومن المقرر أن يتوفر النموذج المفتوح من إصدار BTS من هاتفي Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Plus 5G وأيضاً Galaxy Buds Plus BTS للحجز المسبق عبر Samsung.com في سوق الولايات المتحدة بدءاً من 19 من يونيو وحتى 8 من يوليو، وتقدم سامسونج لطلبات الحجز المسبق خلال هذه الفترة خصم بنسبة 50% على سماعة Galaxy Buds Plus BTS عند شراء Galaxy S20 Plus BTS.

كما تقدم سامسونج عرض ملصقات خاصة لفرقة BTS الموسيقية مع طلبات الحجز المسبق لهاتف Galaxy S20 Plus BTS وسماعة Galaxy Buds Plus BTS معاً.

أيضاً تقدم سامسونج لفترة محدودة شاحن BTS لاسلكي مع سماعة Galaxy Buds Plus BTS، كما يتوفر الإصدار الخاص في موقع سامسونج وAmazon.com للبيع بدءاً من 9 يوليو، وفي السوق الكوري في نفس الوقت، ويأتي الإصدار الخاص من هاتف Galaxy S20 Plus BTS بسعر 1155 دولار، بينما تأتي سماعة Galaxy Buds Plus BTS بسعر 181 دولار.

المصدر

اعلان