تحول آبل إلى معالجات ARM قد يبدأ مع نسخة 12 إنش من MacBook

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت إشاعة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن شركة آبل ستُعلن عن معالجات جديدة تستند على معمارية ARM لإستخدامها في حواسيبها المحمولة للتخلي في النهاية عن معالجات Intel والإعتماد كليًا على الحلول الخاصة بها. لقد سمعنا أيضًا أن شركة آبل ستبدأ ببطء وستستخدم معالجات ARM الخاصة بها فقط في حواسيبها المحمولة الإقتصادية.

يبدو أنه تم ” تأكيد ” ذلك في منشور على الشبكة الإجتماعية Reddit من قبل u/Fudge_0001، والذي قد يعرفه البعض منكم على شبكة تويتر تحت إسم @choco_bit، وهو المصدر الذي كان وراء تسريب العديد من المعلومات في الماضي حول خطط ومنتجات آبل. ووفقا للمنشور، والذي يتعمق في خطة آبل المحتملة لمنتجات ARM، فيبدو أن آبل تعتزم البدء بإستخدام معالجات ARM الخاصة بها في نسخة 12 إنش من MacBook.

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في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فقد قامت شركة آبل بإطلاق نسخة 12 إنش من MacBook قبل عدة سنوات، ولكن تم إيقافها مؤخرًا. كان هذا الحاسوب المحمول إلى حد كبير بديلاً رخيصًا لحواسيب MacBook الباهظة لأولئك الذين يرغبون في إختبار نظام MacOS، وبطريقة ما، لا يمكننا أن نتفاجأ في حالة إذا تم إعادة إحياء هذا الحاسوب المحمول كوسيلة لعرض منتجات ARM الخاصة بها.

تتمثل إحدى فوائد إستخدام المعالجات التي تستند على معمارية ARM في أنه يمكن التلاعب بتصميم الأجهزة التي تستخدمها كما ترغب الشركة مثلما فعلت آبل مع iPhone و iPad، وأن إحدى الميزات المحتملة يمكن أن تكون دعم شبكات الجيل الخامس 5G. سيكون من المثير للإهتمام أن نرى ما إذا كانت الشائعات ستتحول إلى حقيقة، لذا تعالى لزيارتنا مرة أخرى أثناء إنعقاد مؤتمر WWDC 2020 للحصول على المزيد من التفاصيل.