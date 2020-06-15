خلل غريب في الرابط يتيح للمستخدمين تخطي نظام الدفع والإعلانات في اليوتيوب

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تحب مشاهدة إعلانات اليوتيوب في البداية أو بين مقاطع الفيديو؟ يبدو أنه بفضل خلل، ستتمكن فعليًا من تخطي الإعلانات تمامًا. يجب على جميع المستخدمين أن يقوموا بإضافة فقرة إضافية في منتصف رابط الفيديو وسوف تتخطى الإعلانات. يبدو أيضًا أن هذه الطريقة تعمل مع المواقع الإلكترونية التي تعرض محتوى مدفوع.

على سبيل المثال، إذا كان الرابط لفيديو اليوتيوب الخاص بك هو “youtube.com/video”، فكل ما عليك فعله هو إضافة نقطة بعد اللاحقة ” Com ” مباشرة بحيث يُصبح الرابط كالتالي : “youtube.com./video”. نظرًا لأن هذا الخلل سيكلف اليوتيوب خسارة كبيرة في الأرباح من الإعلانات التي يتم تخطيها، فنحن على يقين من أنه سيتم إصلاح هذا الخلل في غضون بضعة أيام، إذا لم تفعل ذلك بالفعل.

وفقا لمنشور على الشبكة الإجتماعية Reddit من قبل u/unicorn4sale، فيبدو أن هذا الخلل بسيط، وبالتالي فهو ليس مُعقد من الناحية البرمجية. ونتيجة لذلك، في حالة إذا لم تفلح معك هذه الطريقة في المرة القادمة التي تختبرها فيها، فإعلم أن شركة جوجل قامت بإصلاح الخلل بالفعل.