تكنولوجيا: صور مذهلة لإطلاق أقمار ستارلينك للإنترنت تثير اعجاب مستخدمى تويتر

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إطلاق ستارلينك
وفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه مع صعود الصاروخ إلى سماء الفجر، كان عمود العادم مضاءً بضوء الشمس، مما خلق رؤية مبهرة، حتى أن بعض المراقبين أفادوا برؤية مناورة إعادة إطلاق صاروخ فالكون 9 أثناء هبوطها على متن سفينة الطائرات بدون طيار على بعد حوالي 350 ميلاً (600 كيلومتر) في المحيط الأطلسي.
ستارلينك
التقطت Amy Thompson وجهة النظر هذه حول الإطلاق من موقع عرض بالقرب من محطة كيب كانافيرال الجوية بعد إقلاع Falcon 9 مباشرة، ووصفت المنظر بأنه "سديم معلق في السماء" بعد أن توجه فالكون 9 إلى المدار.
ستارلينك فى مشهد نادر
نجحت SpaceX في إنزال معزز صاروخ Falcon 9 بعد إطلاق Starlink الناجح، وكان إطلاق Falcon 9 لـ SpaceX يوم السبت هو المهمة التاسعة لإطلاق العشرات من أقمار ستارلينك للإنترنت في وقت واحد حيث تقوم الشركة ببناء كوكبة ضخمة في المدار.
كما تم تصميم الأقمار الصناعية لتوفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في أي مكان على وجه الأرض، خاصة في المواقع النائية وتحت الخدمة، وكان إطلاق Falcon 9 هو الثاني من بين ثلاث عمليات إطلاق تجارية يوم السبت.
ستارلينك فى السماء
أطلق شركةRocket Lab خمسة أقمار صناعية صغيرة في المدار من منصة في شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا قبل حوالي أربع ساعات، كما أنه بعد ذلك بحوالي 11 ساعة، حاولت شركة Interstellar Technologies اليابانية إطلاق صاروخها Momo-F5 من تايكي بهوكايدو، لكن هذه المهمة فشلت في الوصول إلى الفضاء تحت المداري.
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