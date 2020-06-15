علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: صور مذهلة لإطلاق أقمار ستارلينك للإنترنت تثير اعجاب مستخدمى تويتر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مذهلة لإطلاق أقمار ستارلينك للإنترنت تثير اعجاب مستخدمى تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت SpaceX صاروخًا من طراز Falcon 9 إلى الفضاء يوم السبت الموافق 13 يونيو، حيث أوصلت 58 قمراً صناعياً ستارلينك وثلاثة Planet SkySats إلى المدار، وكانت المهمة ناجحة، وخلفت وراءها مظهر نادر تجمع حوله مستخدمى تويتر، ذلك لأن SpaceX أطلقت صاروخ فالكون 9 في الساعة 5:21 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0921 بتوقيت جرينتش)، قبل شروق الشمس بساعة واحدة تقريبًا، من مجمع سبيس لانش 40 في محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.

 

إطلاق ستارلينك
إطلاق ستارلينك

وفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه مع صعود الصاروخ إلى سماء الفجر، كان عمود العادم مضاءً بضوء الشمس، مما خلق رؤية مبهرة، حتى أن بعض المراقبين أفادوا برؤية مناورة إعادة إطلاق صاروخ فالكون 9 أثناء هبوطها على متن سفينة الطائرات بدون طيار على بعد حوالي 350 ميلاً (600 كيلومتر) في المحيط الأطلسي. 

 

ستارلينك 1
ستارلينك 

 

التقطت Amy Thompson وجهة النظر هذه حول الإطلاق من موقع عرض بالقرب من محطة كيب كانافيرال الجوية بعد إقلاع Falcon 9 مباشرة، ووصفت المنظر بأنه "سديم معلق في السماء" بعد أن توجه فالكون 9 إلى المدار.

 

Advertisements
ستارلينك فى مشهد نادر
ستارلينك فى مشهد نادر

 

نجحت SpaceX في إنزال معزز صاروخ Falcon 9 بعد إطلاق Starlink الناجح، وكان إطلاق Falcon 9 لـ SpaceX يوم السبت هو المهمة التاسعة لإطلاق العشرات من أقمار ستارلينك للإنترنت في وقت واحد حيث تقوم الشركة ببناء كوكبة ضخمة في المدار. 

 

كما تم تصميم الأقمار الصناعية لتوفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في أي مكان على وجه الأرض، خاصة في المواقع النائية وتحت الخدمة، وكان إطلاق Falcon 9 هو الثاني من بين ثلاث عمليات إطلاق تجارية يوم السبت.

 

ستارلينك فى السماء
ستارلينك فى السماء

 

أطلق شركةRocket Lab  خمسة أقمار صناعية صغيرة في المدار من منصة في شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا قبل حوالي أربع ساعات، كما أنه بعد ذلك بحوالي 11 ساعة، حاولت شركة Interstellar Technologies اليابانية إطلاق صاروخها Momo-F5 من تايكي بهوكايدو، لكن هذه المهمة فشلت في الوصول إلى الفضاء تحت المداري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: صور مذهلة لإطلاق أقمار ستارلينك للإنترنت تثير اعجاب مستخدمى تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا