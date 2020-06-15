شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول .. كاثى ليدرز أول مديرة للرحلات المأهولة للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وكالة ناسا مؤخرا تعيين كاثي ليدرز كمديرة للرحلات المأهولة إلى الفضاء، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب، حيث من المنتظر أن تخلف كاثي ليدرز التي تتمتع بخبرة تمتد لـ 28 عاما في "ناسا"، دوج لوفيرو، الذي استقال من منصبه على نحو غير متوقع الشهر الماضي.

كاثرين ليدرز

هي‏ مهندسة ومديرة أعمال أمريكية، وقد حصلت على بكالوريوس في إدارة الأعمال في الشؤون المالية من جامعة نيومكسيكو، وأيضا بكالوريوس العلوم وماجستير العلوم في الهندسة الصناعية من جامعة ولاية نيو مكسيكو.

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تاريخ ليدرز المهني:

انضمت ليدرز إلى ناسا عام 1992، في مختبر الدفع في مرفق اختبار وايت ساندز، وبصفتها ثاني امرأة تعمل في المنشأة، بدأت ليدرز كمديرة مستودع لبرنامج مكوك الفضاء نظام المناورات المدارية وأنظمة التحكم في التفاعل، وقد شغلت أيضًا العديد من المناصب الإدارية في مكتب برنامج محطة الفضاء الدولية في مركز لندون بي جونسون للفضاء في هيوستن، تكساس.

كما أمضت "ليدرز" سبع سنوات في قيادة برنامج الرحلات التجارية التابع لناسا والذي تتعاون فيه الوكالة مع القطاع الخاص، وتكلل بالنجاح مع إطلاق "سبيس إكس" رائدي فضاء لمحطة الفضاء الدولية في مايو الماضي، كما عملت ليدرز منذ سنوات على برنامج التجارب الصعب الذي شهد إخفاقات على صعيد المركبات التي طورتها "سبيس إكس" و"بوينج"، للتحقق من أنها ستكون آمنة.

مهام ليدرز الجديدة

ستشرف ليدرز في منصبها الجديد على برنامج "أرتيميس"، والذي كشفت عنه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام الماضي، ويهدف لإيصال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2024.