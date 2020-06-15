شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حبار عملاق يبلغ طوله 14 قدما يظهر على الشاطئ في جنوب إفريقيا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -



الكائن البحرى العملاق

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن أن ينمو الحبار العملاق بطول يصل إلى 43 قدمًا، ويعتقد أن حجمه المرعب قد ألهم الإيمان بوجود الكراكن، وهو وحش بحري أسطوري.

تظهر اللقطات التي التقطها زوار الشاطئ وحش البحر العميق سليما بجسم ضخم على شكل مخروط وعينين هائلين وثمانية مخالب مترامية الأطراف.

يستخدم العملاق البحري الفم الكبير الذي يشبه المنقار في التهام نظامه الغذائي من أسماك أعماق البحار وأنواع الحبار الأصغر التي تسحبها بمخالبها القوية.

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الكائن البحرى على الشاطىء

من غير المألوف جدًا رؤية الحبار العملاق حيث يعيش أكثر من 3000 قدم تحت سطح المحيط، وفي وقت سابق من هذا العام، تم تسلسل الجينوم الكامل للمخلوقات العملاقة لأول مرة وكشف عن وجود ذكاء مرتفع لديهم.

كما أن الحبار الغامض، المعروف أيضًا باسم Architeuthius dux، لديه عيون كبيرة، وتم تنبيه علماء الأحياء البحرية في متاحف Iziko في جنوب إفريقيا قريبًا إلى الحبار العملاق موجود على الشاطئ وهم الآن يحافظون على عينة 440 رطل جاهزة للدراسة في المستقبل.

وتوجد العينة بالفعل في المتحف حيث تم تجميدها، وأخذ قياسات أولية وعينات نسيجية لتحليل الحمض النووي، كما أن الخطوة التالية ستكون في جلب عالم حبار خبير لتقطيع المخلوق وتوثيقه علميا، وسيشمل ذلك دراسة تركيبها الجيني والبحث عن نظرة أعمق لما تسبب في ظهورها بهذه الحالة على الشاطئ بالضبط.