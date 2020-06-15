شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 56٪ من الأطفال الهنود غير قادرين على التعلم الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن نحو 56٪ من الأطفال ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الهواتف الذكية التى ظهرت كأدوات أساسية للتعلم عبر الإنترنت أثناء الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا، وفقًا لاستطلاع 42831 طالبًا فى مختلف مستويات المدرسة فى الهند.

وبحسب موقع TOI الهندى، فأجريت دراسة بعنوان "سيناريو وسط COVID 19 - المواقف على الأرض والحلول الممكنة" من قبل مؤسسة Smile Foundation الهندية غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل بهدف تحليل الوصول إلى التكنولوجيا.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 43.99 % من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع لديهم إمكانية الوصول إلى الهواتف الذكية، وأن 43.99 % آخرين من الطلاب لديهم إمكانية الوصول إلى الهواتف الأساسية، بينما لا يستطيع 12.02 % الوصول إلى الهواتف الذكية أو الهواتف الأساسية، وقالت الدراسة إنه تم العثور على ما مجموعه 56.01 % من الأطفال لا يستطيعون الوصول إلى الهواتف الذكية.

وفيما يتعلق بالتلفزيون، لوحظ أنه فى حين أن 68.99 % لديهم إمكانية الوصول إلى التلفزيون، فإن نسبة كبيرة من 31.01 % لا تفعل ذلك، وبالتالى، فإن اقتراح تدخلات الهواتف الذكية لتعزيز نتائج التعلم ليس هو الحل الوحيد، وفى المستوى الابتدائى من التعليم (الصف 1 إلى 5) تم مسح 19،576 طفل بينما تم مسح 12،277 طفل فى المستوى الابتدائى الأعلى (الصف 6 إلى 8).

وفى المرحلة الثانوية من التعليم (الصف 9 إلى 10) تم مسح 5،537 طفلاً، وفى المستوى الثانوى الأعلى (الصف 11 إلى 12) تم مسح 3،216 طفل، وقد استخدم المسح منهجين وهما الهاتف حيث تواصلت المنظمة غير الحكومية مع الأطفال الذين لديهم قاعدة بياناتها بالفعل، والطلاب المسجلين فى مختلف مراكز التعليم فى المنظمة غير الحكومية، أما الثانى كان من خلال تعبئة المجتمع حيث ذهب العمال من باب إلى باب للحصول على إجابات.

Advertisements

وقد تم إجراء المسح فى 23 ولاية، بما فى ذلك دلهى، جوجارات، ماهاراشترا، كارناتاكا، تاميل نادو، البنغال الغربية، أندرا براديش، تيلانجانا، أوتار براديش، هاريانا، على مدى 12 يومًا من 16 أبريل إلى 28 أبريل.

وقد دفع وباء COVID-19 فى مارس المدارس والكليات إلى الانتقال إلى العالم الافتراضى لأنشطة التدريس والتعلم، ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء أن الفجوة الرقمية فى البلاد قد تحول الدروس عبر الإنترنت إلى كابوس عملي.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، هناك أكثر من 35 مليون طالب فى الهند ومع ذلك ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الأجهزة الرقمية والإنترنت.

وقال سانتانو ميشرا، المؤسس المشارك والوصى التنفيذى لمؤسسة Smile Foundation، إن النتائج تظهر بوضوح أن الفجوة الرقمية تمثل تحديًا حقيقيًا، ويجب تطبيق نهج متعددة لتلبية احتياجات جميع أنحاء البلاد.

واضاف ميشرا: "قبل بدء أى برنامج، نقوم بدراسة أساسية لفهم التحديات على أرض الواقع حتى تتمكن برامجنا من تحقيق عمل حقيقى وتغيير حقيقى، ومع بداية الوباء بعد إغلاق المدارس إلى أجل غير مسمى، أصبح الأمر من المهم أكثر من أى وقت مضى أن نفهم الوضع وكيف يمكننا ضمان حصول الأطفال على تعليم جيد، ومن خلال ذلك، نفهم أن الوحدات المخصصة يجب أن يتم بناؤها وفقًا لقناة الاتصال".