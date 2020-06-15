شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث مايكروسوفت الأخير يضم مشاكل تتعلق بطباعة الملفات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلبت التحديثات الأخيرة لنظام التشغيل Windows 10 مزايا أمان للنظام الأساسى، لكنها للأسف جاءت مع أخطاء سيئة تجعل الطباعة مستحيلة أيضًا، حيث أصدرت مايكروسوفت تحديثات - KB4560960 وKB4557957 - فى 9 يونيو، وبدأ المستخدمون يواجهون مشكلات بمجرد تثبيتها.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتظهر تقارير المستخدمين على Reddit ومنتدى إجابات مايكروسوفت أن المشكلة تؤثر على نماذج طابعات HP وCanon وPanasonic وBrother وRicoh المختلفة، وقد أبلغ بعض المستخدمين عن عدم قدرتهم على طباعة الملفات كملفات PDF.

وقد قامت مايكروسوفت بنشر إشعار يقر بأن التحديث KB4557957 قد يجعل بعض الطابعات غير قادرة على الطباعة، ويحذر عملاق التكنولوجيا المستخدمين من أن "التخزين المؤقت [p] rint قد يخطئ أو يغلق بشكل غير متوقع عند محاولة الطباعة ولن يأتى أى إخراج من الطابعة المتأثرة".

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أيضًا تقول مايكروسوفت أن مستخدمى التطبيق الذين يحاولون الطباعة قد يتعطلون بشكل غير متوقع وأخيرًا، تعترف الشركة بأن المشكلة "قد تؤثر أيضًا على الطابعات المستندة إلى البرامج، على سبيل المثال الطباعة إلى PDF."

ولا تزال الشركة تعمل على الإصلاح وتعهد بتقديم المزيد من المعلومات عند طرحها، وفى الوقت الحالى، سيتعين على المستخدمين المتأثرين استبدال برنامج تشغيل طابعتهم أو إلغاء تثبيت تحديثات Windows 10 لشهر يونيو، وعلى الرغم من ذلك، قد يرغب أولئك الذين يسلكون المسار الأخير فى ملاحظة أنه سيتم تثبيت مجموعة من التحديثات الأمنية بشكل أساسي.

إذا كنت ستتذكر، فقد أوقفت Microsoft التحديثات غير الأمنية مؤقتًا استجابةً لوباء الفيروس التاجى حتى تتمكن من التركيز على التحديثات الأكثر أهمية.