تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين iPad Air 2019 وiPad Pro 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل خلال مارس الماضى جهاز Apple iPad Pro 11-inch (2020) والذى يوفر شاشة 11 بوصة، فضلا عن امتلاكه العديد من المميزات الرائدة، حيث تمتاز أجهزة iPad الجديدة بأنها تضم معالج A12 Bionic الأحدث من أبل، كما أنها أصبحت تدعم لوحة المفاتيح الذكية Smart Keyboard، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين iPad Air الذى أطلقته الشركة خلال العام الماضى كما يلى: أبرز الاختلافات: أبرز الاختلافات: الحجم: iPad Air (2019): يبلغ 10.5 بوصة. iPad Pro (2020): يبلغ 11 بوصة. دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPad Air (2019): حوالى 2224×1668 بيكسل. iPad Pro (2020): حوالي 2388×1668 بيكسل. مساحة الشاشة لحجم الجهاز: مساحة الشاشة لحجم الجهاز: iPad Air (2019) : حوالى 79.41%. iPad Pro (2020) : حوالى 82.87%. Advertisements المعالج المعالج iPad Air (2019): معالج Apple A12 Bionic APL1W81 iPad Pro (2020): معالج Apple A12Z Bionic الرامات: الرامات: iPad Air (2019): رامات 3 جيجا بايت. iPad Pro (2020): رامات 6 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: iPad Air (2019): كاميرا 8 ميجا بيكسل. iPad Pro (2020): كاميرا مزدوجة 12+10 ميجا بيكسل. الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: iPad Air (2019): كاميرا 7 ميجا بيكسل. iPad Pro (2020): كاميرا 7 ميجا بيكسل.

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