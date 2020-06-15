شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل صاروخ شركة يابانية فى الوصول إلى الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال ممثلو الشركة، إن الإحباط كان بعد حوالي 70 ثانية من الإقلاع بمجرد أن أصبح واضحا أن الصاروخ قد فشل، وأضافوا أنه بعد حوالي 36 ثانية من الإقلاع، تم رصد حطام يسقط من فوهة محرك الصاروخ.
بلغ Momo-F5 ارتفاعًا أقصى يبلغ 7.1 ميلًا (11.5 كيلومترًا)، وهو أقل بكثير من هدفه البالغ 62 ميلًا (100 كم)، وهو ارتفاع معترف به كحدود الفضاء، حيث تحطم في المحيط الهادئ على بعد أكثر من ميلين (4 كم) من الشاطئ.
ووفقًا لبيان ، فإن Momo-F5 هو خامس صاروخ تم بناؤه من جانب Interstellar Technologies، والذي يهدف إلى بناء صواريخ بأسعار معقولة لجعل الفضاء أكثر سهولة.
يبلغ ارتفاعه 32 قدمًا (10 أمتار) ويزن حوالي 1 طن متري، حيث أطلقت الشركة مهمة واحدة ناجحة، وهى رحلة صاروخ مومو- F3 في مايو 2019، من أصل خمسة حتى الآن.
استخدمت Interstellar Technologies موقع Campfire للتمويل الجماعي لجمع 391000 دولار (42 مليون ين) لإطلاق Momo-F5 ، وهو أعلى بكثير من هدف البعثة البالغ 84000 دولار (9 ملايين ين).
كما أنه في تحديث مهمة Campfire، شكرت Interstellar Technologies المؤيدين على دعمهم وعدم محاولتهم مشاهدة الإطلاق شخصيًا، حيث طلبت الشركة من المتفرجين البقاء في منازلهم للمساعدة في منع انتشار الفيروس التاجي وسط الوباء المستمر.
وأضافوا أن صاروخ مومو جديد قيد الإنشاء بالفعل، كما تقوم شركة Interstellar Technologies بتطوير صاروخ مداري يسمى Zero.
وكان إطلاق Momo-F5 هو الثالث من بين ثلاث مهمات صاروخية خاصة يتم إطلاقها من ثلاث دول مختلفة في غضون 24 ساعة في نهاية هذا الأسبوع، حيث أطلقت شركة Rocket Lab الأمريكية صاروخ إلكترون يحمل خمسة أقمار صناعية صغيرة إلى مدار من شبه جزيرة ماهيا بنيوزيلندا في وقت مبكر من صباح السبت (13 يونيو).
وأطلقت شركة سبيس إكس، وهي شركة أمريكية أخرى، صاروخًا من طراز فالكون 9 يوم السبت لنقل أسطول من الأقمار الصناعية ستارلينك، ومركبات فضائية لتصوير الأرض إلى المدار.
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