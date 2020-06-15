شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 معلومات عن حيوان آكل النمل المنغولى المهدد بالانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نقدم عدة معلومات عن هذا الحيوان المهم الذى تتراجع أعداده بشدة ويحاولون إنقاذه:

1- كانت الحكومة الصينية قد حظرت سابقًا صيد هذه الحيوانات في عام 2007، ولكن ظلت جلوده سلعة شعبية في الأسواق السوداء في البلاد، حيث تم بيع أكثر من 123 طنًا في عام 2019.

2- إن تحرك الصين للتخلص التدريجي استخدام الحيوان فى الأدوية التقليدية يمكن أن يكون نقطة فاصلة، مع تطبيق اللوائح والعمل على تغيير سلوك المستهلك.

3- يعد هذا الكائن من أكثر الحيوانات التي يتم الاتجار بها في العالم، حيث تم تهريب أكثر من مليون إلى الأسواق السوداء بين عامي 2000 و2013.

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4- حظرت 186 دولة بيع آكلى اللحم البنغوليين تجاريًا، وفي الصين انخفض عدد الحيوانات، وفي عام 2003، تم الإبلاغ عن 60،000 بانغولين يعيشون في 11 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد، ولكن بحلول عام 2020، وثقت مؤسسة الصين لحماية التنوع البيولوجي والتنمية الخضراء 40 منهم فقط في البرية.

5- يمكن أن تتراوح الزواحف متوسطة الحجم بين ثلاثة أقدام و4.5 أقدام وتزن من أربعة إلى 72 رطلاً.

6- تعيش على نظام غذائي من الحشرات وتوجد عادة في المناخات الاستوائية الحارة، بما في ذلك نيجيريا وفيتنام والفلبين.

7- تغطى أجسام هذه الكائنات بالكيراتين، وهو نفس البروتين الذي يساعد على نمو أظافر وشعر الإنسان، ويعتبر لحمه شهيًا في العديد من البلدان.