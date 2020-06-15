شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتأخر طرح هواتف iPhone 12 بسبب مشاكل مع الموردين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير وسائل الإعلام الصينية أن شركة BOE الصينية فشلت فى تسليم أول شحنة من شاشاتOLED لهواتفiPhone 12 ، والتى من المتوقع إطلاقها فى نوفمبر، ووفقًا لصحيفة Korea’s Daily ، كان الفشل على ما يبدو بسبب عدم قدرة BOE على اجتياز اختبارات ضبط الجودة الصارمة الخاصة بشركة أبل.

وتعد BOEهى أكبر منتج فى العالم لشاشات الكريستال السائل LCD، وتقوم بالفعل بتصنيع مثل هذه الشاشات لأجهزة iPad و MacBook من أبل ومع ذلك، لم يوضح التقرير ما إذا كانت هذه المشكلة ستؤثر على تصنيع هواتف أيفون بشكل عام، أو إذا كان فشل التحكم فى الجودة قد تم تضمينه بالفعل فى دورة إنتاج iPhone 12.

ومن المتوقع أن تطرح أبل أربعة هواتف iPhone جديدة ضمن سلسلة iPhone 12 من المتوقع أن توفر Samsung Display ما يقرب من 80 فى المئة من شاشات OLED المستخدمة فى هواتف iPhone 12 لهذا العام، كما تعتبر LG Display و BOE موردين آخرين لأجهزة iPhone القادمة.

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ويأتى هذا التقرير بعد أن كشف تقرير سابق لـ DigiTimes نشر منذ عدة أيام بأن أبل تخطط لإكمال المرحلة الثانية من EVT وهى عملية التحقق من الصحة والاختبار الهندسي) لسلسلة iPhone 12 بحلول نهاية يونيو، وهذا يعنى أن الشركة يمكن أن تبدأ الإنتاج بحلول أوائل يوليو، إذ ستدخل جميع نسخ iPhone 12 مرحلة الإنتاج الشهر المقبل.

وإذا كان التقرير صحيحًا، فهناك فرص أن تقوم أبل بإطلاق سلسلة iPhone 12 الجديدة فى سبتمبر كالمعتاد، من ناحية أخرى، قال المحلل الشهير Ming-Chi Kuo فى وقت سابق إن النماذج الراقية من سلسلة iPhone 12 مع دعم 5G قد تتأخر بسبب تحديات الإنتاج.