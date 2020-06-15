شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 نصائح يقدمها ساندر بيتشاى رئيس جوجل لخريجى 2020.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى ساندر بيتشاى رئيس جوجل خطابا لخريجى عام 2020، وتحدث من خلاله عن مجموعة متنوعة من الأشياء ولكن رسالته الأساسية لكل طالب كانت "كن منفتحًا، ولا تكن صبورا وكن متفائلا"، وأكد الرئيس التنفيذى المولود فى الهند أنه يعلم أن خريجى 2020 يحصلون على الكثير من النصائح هذه الأيام، إذ قال: "أعلم أنك تحصل على الكثير من النصائح اليوم، لذا دعنى أتركك مع خاصتي: كن منفتحًا ولا تكن صبورا وكن متفائلًا ".

وأوضح بيتشاى أن الكثير من الخريجين سيشعرون بالإحباط من التكنولوجيا وينفد صبرهم، قائلا لهم: "لا تفقدوا هذا التسرع، إذ سوف يخلق ثورة تكنولوجية قادمة وتمكنك من بناء أشياء لم يحلم بها جيلى، فنفاد الصبر هو الذى سيخلق التقدم الذى يحتاجه العالم، وقد تشعر بالإحباط أيضًا من نهج جيلى تجاه تغير المناخ، أو التعليم، لذا لا تكن صبورًا".

وأضاف بيتشاي: "الجيل الحالى سيتولى القيادة، فالسبب الذى يجعلنى أعلم أنك ستنتصر هو أن الكثير من الآخرين فعلوا ذلك من قبلك، فقبل مائة عام، تخرج صف 1920 فى نهاية جائحة قاتلة، وقبل خمسين سنة، تخرج صف 1970 فى خضم حرب فيتنام، وقبل ما يقرب من 20 عامًا، تخرجت دفعة 2001 قبل أشهر فقط من 11 سبتمبر، وخلال 100 سنة تغلب الناس على التحديات الجديدة وانتصروا".

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واستكمل بيتشاى قائلا: "إن النماذج الكثيرة بالتاريخ تخبرنا أن لدينا كل أسباب الأمل، فالشيء الوحيد الذى قادنى من هنا إلى هناك - بخلاف الحظ - هو الشغف العميق بالتكنولوجيا والعقل المنفتح".

وحث بيتشاى الخريجين على العثور على الشيء الذى يثير شغفهم أكثر من أى شيء آخر فى العالم، إذ قال: ليس الشيء الذى يريد والديك أن تفعله، أو الشيء الذى يفعله جميع أصدقائك، الذى يتوقعه المجتمع منك".

وأسترجع بيتشاى ذكريات قدومه إلى الولايات المتحدة لأول مرة للالتحاق بجامعة ستانفورد، عندما أنفق والده راتبه السنوى على تذاكر الطيران فقط، إذ قال: "لقد استغرق الأمر بعض الوقت لأدرك أن الإنترنت سيكون أفضل طريقة وحيدة لجعل التكنولوجيا فى متناول المزيد من الناس، وبمجرد أن قمت بذلك، قمت بتغيير المسار وقررت السير ورا أحلامى فى جوجل".

