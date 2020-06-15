شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون روبوتًا يتتبع الحشرات الطائرة ويصورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت الحشرات الطائرة استراتيجيات فعالة للتنقل فى مختلف البيئات الطبيعية، ودراسة هذه الاستراتيجيات عن كثب عملية صعبة، لصغر حجم الحشرات وحركتها بسرعة عالية، ولهذا يركز العلماء على دراسة الحشرات المربوطة أو الحشرات التى تطير بسرعة ثابتة، ووفقًا لمجلة ساينس، طور فريق من العلماء أول روبوت يستطيع تتبع الحشرات الطائرة والتفاعل معها.

هذا الروبوت مزود بكبلات خاصة وكاميرات ووحدة تحكم لتقليل أخطاء التتبع بين موضع الحشرات والروبوت، ونجح العلماء فى دراسة الطيران الحر لنوع من العث، وطوله 2 سم تقريبًا، وهو يتحرك بسرعة تصل إلى 3 أمتار فى الثانية.

وهذه ليست التقنية الوحيدة لتتبع الحشرات الطائرة، إذ طور العلماء جهازًا لرصد أى بعوضة تطير فى الهواء، وإظهار مكانها بتسليط أشعة الليزر نحو موقعها على السقف.

ويمهد هذا البحث الطريق لتتبع الحشرات الأخرى، ومنها ذباب الفاكهة والبعوض، وسيفيد العلماء فى الحصول على فهم أفضل لاستراتيجيات التوجيه التى تستخدمها الحشرات استجابة للمنبهات البصرية أو الشمية.

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ولم تكن هذه المحاولة الأولى من نوعها، إذ قام الباحثون في جامعة "كونكوك" في كوريا الجنوبية أخيرًا بإنشاء أول روبوت صغير لخنفساء طائرة تستطيع التحليق لمدة 9 دقائق، وأطلق الباحثون على الروبوت لقب "KUBeetle-S"، وهو روبوت طائر مستوحى من أنواع من الخنفساء ذات القرون والتي يطلق عليها علميا اسم "Allomyrina dichotoma" ، والتي تعد من بين أكبر الحشرات على كوكب الأرض.

وطور الباحثون في الجامعة آلية رفرفة يمكن أن تخلق زاوية تعوض وزن الحشرة الروبوت، والتي يطابق وزنها تقريبا وزن الخنفساء الأصلية (من 5 إلى 10 جرام).