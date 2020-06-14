سامسونج ترد على iPad Pro عبر Galaxy Tab S7

كما تم رصد جهاز (+Galaxy Tab S7) الأكبر حجمًا على موقع شهادات البلوتوث (Bluetooth SIG)، وهناك اعتقاد بأن الحاسب اللوحي سيحتوي على دعم لشبكات الجيل الخامس (5G)، على الأقل في الولايات المتحدة وأوروبا.

وشارك الآن المسرب الشهير ستيف هيميرستوفر صاحب حساب (OnLeaks) على منصة تويتر – بالتعاون مع الشركة الفرنسية المصنعة للحافظات (Pigtou) – صورًا مصممة حاسوبيًا لحاسب (Galaxy Tab S7)، مما يمنحنا أول نظرة على منافس حاسب (iPad Pro) من آبل.

وتظهر التسريبات أن (Galaxy Tab S7) سيبدو متطابقًا تقريبًا مع حاسب العام الماضي (Galaxy Tab S6)، وسيحتوي على حافات قليلة السماكة حول الشاشة، مع كاميرا خلفية مزودجة، ومكان لوضع قلم (S-Pen)، مع وجود خطوط الهوائي في الأعلى والأسفل.

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ويكشف تقرير من (Pigtou) عن الأبعاد الدقيقة لجهاز (Galaxy Tab S7)، بحيث يأتي بأبعاد 9.99 × 6.5 × 0.25 إنش مقارنةً مع 9.62×6.28×0.22 لحاسب (Galaxy Tab S6)، مما يعني أن (Galaxy Tab S7) سيكون أكبر وأسمك قليلاً من (Galaxy Tab S6) و (iPad Pro) بقياس 11 إنشًا الصادر هذا العام.

ويبدو أن الاختلاف الرئيسي بين (Galaxy Tab S7) و (iPad Pro) هو حقيقة أن آبل اختارت شكلًا مربعًا أكثر، في حين اختارت سامسونج مظهرًا مستطيلًا أكثر.

ومن المنطقي أن تكون أجهزة أندرويد اللوحية أكثر ملاءمة للترفيه من الإنتاجية، بينما تهدف أجهزة آيباد إلى استبدال أجهزة الحاسب المحمولة إلى حد كبير، لذلك تبدو الشاشة المستطيلة أشبه بالهاتف عند مشاهدة فيلم.

وفي حين أن التصميم لا يزال كما هو في الغالب، فإن سامسونج غيرت موقع الكاميرا الأمامية، بحيث توجد الآن في الحافة العلوية عندما يكون الجهاز اللوحي في الاتجاه الأفقي.

ولم تنشر سامسونج حتى الآن أي معلومات رسمية حول (Galaxy Tab S7) و (+Galaxy Tab S7)، ومع ذلك، يدور الاعتقاد بأن الأجهزة اللوحية ستحتوي على معالج (Snapdragon 865) الرائد من كوالكوم، وقد تتضمن تحسينات في قسم الكاميرا.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير قائمة 3C الصينية المسربة إلى أن الجهاز اللوحي (Galaxy Tab S7) سيحتوي على بطارية بسعة 7760 ميلي أمبير، وهي أكبر قليلاً من بطارية (Galaxy Tab S6) بسعة 7040 ميلي أمبير.