تكنولوجيا: تسريبات مصورة لحافظة هاتف MI CC10 توضح تصميم الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت أحدث التسريبات المصورة لحافظة هاتف شاومي القادم MI CC10، حيث كشفت الحافظة عن التصميم الذي ينطلق به الهاتف خلال الفترة القادمة.

تستعد شركة شاومي لإطلاق الجيل الجديد من هواتف MI CC، ولقد رصدت بالفعل تسريبات مصورة لحافظة الهاتف، كما كشف سابقاً عن شاشة الحماية الخاصة بالهاتف، والتي أكدت على بعض المواصفات الرئيسية للهاتف.

وتؤكد التسريبات المصورة لحافظة هاتف Mi CC10 على أن الهاتف يتميز بتصميم دائري للكاميرة الخلفية، والتي تضم إعدادات رباعية بتصميم يحاكي OnePlus 7T، كما تتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED.

أيضاً أكدت التسريبات المصورة على أن شاشة هاتف MI CC10 لا تتضمن أي نتوء للكاميرة الأمامية، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Xiaomi CC10 سيتميز بتصميم كاميرة مركزية.

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وتشير بعض التوقعات إلى أن هاتف MI CC10 سيأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل كما في هاتف الشركة السابق Mi CC9 Pro أو الذي جاء للأسواق العالمية بعنوان Mi Note 10، على أن يتم تغيير المستشعر من Samsung HMX إلى مستشعر HM2 في الإصدار الجديد.

أيضاً من المتوقع أن يدعم هاتف MI CC10 تكبير رقمي حتى 120 مرة، وتكبير بصري حتى 12 مرة، ومن المتوقع أن يضم الهاتف معالج Snapdragon 775G، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي.

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