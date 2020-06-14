تكنولوجيا: الإصدار التجريبي الأول من Android 11 يكشف عن إزالة قيود تسجيل الفيديو

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 11 عن أن شركة جوجل قامت بإزالة ضوابط السعة المحدودة لتسجيل الفيديو، التي إقتصرت حتى الآن على سعة 4 جيجا بايت.
أطلق مؤخراً الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 11، والذي كشف عن المميزات الجديدة المقدمة من عملاق البحث للمستخدميـن حيث يأتي التحديث بآداء أفضل في حماية خصوصية المستخدمين، مع ميزة الإشعارات في فقاعات، وتغيير في لوحة المفاتيح من بين مميزات أخرى.
أيضاً من بين المميزات الجديدة التي كشف عنها الإصدار التجريبي من تحديث Android 11، ميزة تدعم المستخدمين في تسجيل الفيديو لفترة أطول، حيث كان تسجيل الفيديو محدود في الإصدارت السابقة من نظام تشغيل، مع صعوبة تسجيل أكثر من مقطع فيديو بدقة 4K.
أيضاً نتيجة للسعة المحدودة لتسجيل الفيديو في نظام الأندوريد يتم تقسيم محتوى الفيديو إلى عدة مقاطع عند التسجيل، أو قد لا يدعم النظام حفظ محتوى الفيديو بعد التسجيل.
ولقد أكد تقرير من AndroidPolice على أن شركة جوجل تقدم تحديث Android 11 بدعم إزالة قيود تسجيل الفيديو، على أن يتم دعم الميزة الجديدة في مجموعة محدودة من التطبيقات، والتي لا تتضمن تطبيق كاميرة جوجل، ومن المتوقع أن تتوسع جوجل بهذه الميزة عند إطلاق الإصدار من تحديث Android 11.
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