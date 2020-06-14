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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمدت شركة VIVO إثنان من الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية في 3C، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة تستعد للإعلان الرسمي عن الإصدار الأول من الساعات الذكية قريباً.
كانت شركة VIVO قد سجلت العلامة التجارية لساعتها الذكية “VIVO Watch” في مكتب EUIPO الأوروبي خلال شهر فبراير هذا العام، كما نشرت تسريبات مصورة على Weibo خلال شهر مايو كشف من خلالها عن تصميم الساعة الذكية.
وتشير التسريبات التي جاءت عبر 3C إلى أن ساعة VIVO الذكية تدعم تشغيل الموسيقى، كما تدعم قدرة شحن 5W، أيضاً تتميز الساعة الذكية بتصميم دائري لقرص الساعة الذكية، كما تضم الساعة الذكية اثنان من الأزرار في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية.
كما يأتي مستشعر ضربات القلب في الجهة الخلفية من ساعة VIVO الذكية، وتدعم الشحن أيضاً عبر غلاف في الجهة الخلفية من تصميم الساعة الذكية، ومن المتوقع أن يدعم تصميم الساعة الذكية تغيير وإستبدال السوارة بشكل سريع.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: VIVO تعتمد اثنان من الساعات الذكية في 3C إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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