شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تطبيق CatchUp الجديد من فيس بوك؟ وفيم يستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤخرا قسم البحث والتطوير الداخلي التابع لشركة فيس بوك عن تطبيق جديد يحمل اسم CatchUp للمكالمات الصوتية فقط، والذى يضم بعض المميزات مثل عدم حاجته لحساب فيس بوك لاستخدامه، كما يعرض المستخدمين المتاحين فقط.

تطبيق CatchUp

هو تطبيق مشابه لتطبيقات الدردشة الأخرى التي يوفرها فيس بوك مثل: فيس بوك ماسنجر وواتس اب، وأيضا باقي التطبيقات الأخرى مثل Houseparty، ولكنه يختلف عن هذه التطبيقات بأنه لا يحتوي على ميزة الدردشة النصية ومكالمات الفيديو.

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مميزات CatchUp

كما يمكن استخدامه فقط لإجراء المكالمات الصوتية مع جهات الاتصال المحفوظة في هاتفك والمتاحة في الوقت الفعلي بشكل فردي، مع إمكانية إنشاء مكالمات جماعية صوتية مع ما يصل إلى 8 أشخاص، كما أن استخدام التطبيق لا يتطلب الدخول بحساب فيس بوك الخاص بك وهي ميزة إضافية قد يرحب بها بعض المستخدمين.

لماذا أطلق فيس بوك هذا التطبيق

أوضح فيس بوك بأن الناس لم يعودوا يجرون مكالمات هاتفية بكثرة؛ لأنهم لا يعرفون إذا كان الطرف الآخر مستعدًا للحديث أم لا، ومع تصاعد استخدام المكالمات المرئية، فإن المكالمات الهاتفية الصوتية لا تزال ملائمة للمستخدمين الذين ليسوا مستعدين للظهور في مكالمة مرئية دائمًا.